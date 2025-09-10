Menü Kapat
Yeni nesil mezar! QR kod sayesinde geçmişe yolculuk

Ankara'da mezar taşlarına artık QR kodlar ekleniyor. QR kodlar sayesinde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının hatıralarını geçmişe giderek öğreniyor.

Yeni nesil mezar! QR kod sayesinde geçmişe yolculuk
Günden güne teknoloji geliştikçe QR kodlar sayesinde geçmişe yolculuk kolaylaştırıldı. Ankara'da vatandaşlar mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlar sayesinde vefat eden yakınlarının veya patili dostlarının hatıralarını görebiliyor.

Kullanıcılar bu dijital profillere yükledikleri fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla kaybettikleri sevdiklerini hatıralarda yaşatabiliyor. Bu yöntemle 3 kuşak sonra dahi torunların dedeleri hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan genç girişimci Barış Can Aydıntürk, vatandaşlar tarafından olumlu dönüşler aldıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine aktardı.

Yeni nesil mezar! QR kod sayesinde geçmişe yolculuk

"3 NESİL SONRA BİLE BİR TORUNUN DEDESİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN İSTİYORUZ"

Sanal mezar fikrini öğrenci yıllarında arkadaşıyla başlama kararı aldıklarını belirten genç girişimci Aydıntürk, "Biz kullanıcılarımıza yüksek güvenlikli sanal profil hizmeti vermekteyiz. Kullanıcılarımız bu profile kaybettikleri sevdiklerinin, patili dostlarının veyahut manevi değeri yüksek eşyalarının, fotoğraflarının, videolarının, ses kayıtlarını, blog formatında anı yazılarını yükleyebilirler. Bu sayede de biz şunu amaçlıyoruz; günümüzde her ne kadar telefonlar gelişse de veyahut fotoğraflarımızı, videolarımızı bulut depolama sistemlerinde depolasak da bunlar zamanla kaybolabiliyorlar. Biz bunun yaşanmasını istemiyoruz. Biz aslında 3 nesil sonra bile bir torunun dedesi hakkında da bir bilgi sahibi olsun istiyoruz. Bu insanlar yaşarken neler yapmış, neleri severlermiş, nelerden hoşlanırmış? Bu konu hakkında fikir sahibi olsun istiyoruz. Bu doğrultuda da paslanmaz çelik üzerine basılmış QR kodları da profillerimize bağladık. Böylece bu QR kodları kullanıcılarımız mezar taşına, anıtlara veyahut da nereye yapıştırmak isterlerse yapıştırabiliyorlar. O anıtı, mezarı ziyaret eden kişiler de bu QR'lar okutup o profillere erişebiliyorlar" dedi.

Yeni nesil mezar! QR kod sayesinde geçmişe yolculuk

ŞEHİTLERİMİZİN MEZARLIKLARINA DA EKLENECEK

Toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini ve bu yönde de yetkili kişilerle iletişime geçtiklerini vurgulayan Aydıntürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz burada sadece 3’üncü kişiyle bir iletişimimiz olmasın bir taraftan da toplumsal bilinci artırabilmek için şehit mezarlıklarına da bu projeyi yapmak istedik. Bu doğrultuda bakanlıkla iletişime geçtik. Proje başvurusunda bulunduk, cevap beklemekteyiz. Şehitlerimizin mezarlığına bu paslanmaz çeliğe basılmış QR kodları eklemek istiyoruz. Ardında da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de yine bu projenin devamından yeni bir proje başlatmayı hedeflemekteyiz. Vatandaşlarımızın ilgisi olumlu yönde. Çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Nasıl belli aralıklarla mezarlığa ziyaret yapıp bir çiçek bırakıyorsak bu anma ihtiyacının da bir çözümünü üretmek istiyoruz. Bu sayede kullanıcılar mezarlığa yatan insan hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Onun hayatına hakkında bir fikir sahibi olabilecekler."

