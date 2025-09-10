Yere çöp atana 3 milyon lira ceza!

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak ile 8 Eylül'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda araçla gelen bazı şahısların yol kenarına atık eşya bırakıp kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 20 bin lira para cezası uygulandı. Atık eşyaların yol kenarındaki çöp yığınlarının bulunduğu yerlere araçla bırakıldığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Öte yandan Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce 1 Ocak-9 Eylül'de çevreyi kirletenlere yönelik yapılan uygulamalarda, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildi.