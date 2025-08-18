Menü Kapat
Yaşam
 Ceyda Altun

Yıllarca felçli eşine ve annesine baktı! 22 yılın ardından vefat etti

Kadınlar Günü'nde eşini tıraş ederken görüntülenen Zehra Ekşili hayatını kaybetti. Güçlükle ayakta duran felçli koca mezarlıkta eşini yalnız bırakmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya 'nde felci eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülenen ve sosyal medyada hafızalara kazınan Zehra Ekşili hayatını kaybetti. Acılı koca güçlükle ayakta durabildiği cenaze töreninde 22 yıldır kendisiyle ilgilenin eşini toprağa verdi.

Yıllarca felçli eşine ve annesine baktı! 22 yılın ardından vefat etti

"İNSANLAR KÖTÜ GÜNLERİNDE BİRBİRLERİNİN YANINDA OLMALI"

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'ne yaşayan Zehra Ekşili (65) isimli kadın, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda sakal tıraş ederken görüntülenmişti. Dünya Kadınlar Günü'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Yıllarca felçli eşine ve annesine baktı! 22 yılın ardından vefat etti

KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Zehra Ekşili, dün geçirdiği sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün Serik ilçesi Cumalı Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde eşi Salih Ekşili, çocuklarının ve akrabalarının kolları arasında güçlükle gelip vefakar eşine son görevini yaptı.

Yıllarca felçli eşine ve annesine baktı! 22 yılın ardından vefat etti
