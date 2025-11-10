Yüksek hız faciayla sonuçlandı! Aracın kadranı her şeyi özetledi: Sürücü feci şekilde öldü

Kırşehir'de meydana gelen kazada; H.T. (35) yönetimindeki otomobil, karşı şeritten gelen yük kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü H.T. feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ve savcılık ekipleri bölgede inceleme yaparken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

ARACIN KADRANI HER ŞEYİ ÖZETLEDİ

Kaza yerinden gelen fotoğraflarda hurdaya dönen aracın kadranı her şeyi özetletti. Sürücünün yüksek hızdayken kontrolü kaybedip aracıyla kamyona çarptığı ihtimali üzerinde duruluyor.