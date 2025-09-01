Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Zabıtayı sopayla döven dayakçı başkanın dosyası kabarık çıktı

Denizli'de zabıtayı, sopayla döven CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın dosyası kabarık çıktı. Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin ardından Hayla'nın ilk döneminde cinayet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz yıl da bir personelinin boğazını sıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zabıtayı sopayla döven dayakçı başkanın dosyası kabarık çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 12:50

'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen memurları H.S.K. ve C.E.Ç.'nin üzerine yürüdüğü, C.E.Ç.'yi ise elindeki sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Başkan Hayla'nın yaptığı zabıta memurlarına moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia edildi. İddiaları yalanlayan Başkan Hayla, "Bahse konu arkadaşları da orada güvenliği sağlasınlar diye görevlendirdim. çözüm değil ama iş yapılan yere vardığımda zabıtaları göremeyince üzüldüm" diyerek kendisini savundu. Zabıtaları vazifeleri olmayan bir işi yapmaya zorlayan Başkan Hayla, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından kınandı.

Zabıtayı sopayla döven dayakçı başkanın dosyası kabarık çıktı

YENİ ŞİDDET VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Şiddet uyguladığı zabıtalarla mahkemelik olan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sopalı dayak videonun medya organlarında yer almasının ardından 2024 yılında yaşanan başka bir şiddet olayının daha görüntüleri dolaşım atıldı. 31 Mart seçimlerinin hemen 10 gün sonrasına ait görüntülerde Başkan Hayla tarafından sözlü hakaretlere maruz kalmasının ardından oturduğu koltukta boğazı sıkılan personelinin, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S. olduğu ileri sürüldü. Önceki yönetim tarafından işe alındığı gerekçesiyle Başkan Hayla tarafından baskı altına alındığı iddia edilen S.S., işten çıkartılmasından bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Zabıtayı sopayla döven dayakçı başkanın dosyası kabarık çıktı

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Personeline yönelik iki ayrı şiddet görüntüsüyle tepkilerin odağı haline gelen Başkan Hayla'nın ilk başkanlığı döneminde anının bir cinayet soruşturmasına karıştığı ve bu yüzden görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.
Başkan Hayla'nın görevden alınmasıyla sonuçlanan olay, 29 Haziran 2015 tarihinde yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale İtfaiye Grubunda görevli itfaiye eri, evli bir çocuk babası Mehmet Ali Talay, otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti, sevgilisi olduğu ileri sürülen Kale Belediyesi zabıta görevlisi olarak çalışan N.Z. üstlendi. İlk ifadesinde itfaiye eri Talay'ın kendisiyle 8 ay boyunca zorla ilişkiye girdiğini belirten N.Z., "Yaşadıklarımı aileme anlatmakla tehdit edince öldürdüm" dedi. Tutuklanan N.Z., cezaevinde ifadesine değiştirip, cinayeti Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın işlediğini, tabancayı eline verip suçu üstlenmesini istediğini ileri sürünce, Başkan Hayla gözaltına alındı. Tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Başkan Hayla, üzerine atılı suçlamadan beraat etse de; hakkında devam eden yargılamalar sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında görevinden uzaklaştırıldı.

Zabıtayı sopayla döven dayakçı başkanın dosyası kabarık çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Önündeki araçlara çarpmamak için şarampole uçtu! Korkunç kaza kamerada
Ev sahibi kazanıyor, kiracı kar ediyor: İşte gayrimenkul sektöründe yeni trend
ETİKETLER
#chp
#şiddet
#zabıta
#mobbing
#Siyasi Kriz
#Kale Belediye Başkanı
#Erkan Hayla
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.