Önündeki araçlara çarpmamak için şarampole uçtu! Korkunç kaza kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole indi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattı belirlendi. Otomobil, vatandaşların yardımıyla tarladan yola çıkarılırken, olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin sürücüyle görüşmesinin ardından sürücü aracına binerek yoluna devam etti.

