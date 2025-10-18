Esenyurt'ta dehşet anları! Kadın motorcuyu kaputta sürükledi

İstanbul Esenyurt'ta dehşete düşüren alnar yaşandı. Motosikletli bir kadın ile otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Motosikletli kadın, tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti. Öfkelenen otomobil sürücüsü ise, aracını önünü kesen kadın sürücünün üzerine sürdü ve kaputa çıkan kadını metrelerce götürdü. Yaşanan o anlar motosikletli kadının kask kamerasına yansıdı.