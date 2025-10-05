Fırat Nehri'nde ölüm-kalım savaşı! 2 genç için seferber oldular

Kategoriler
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 2 genç Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan gençler yardım çığlıkları attı.
Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atladı. Vatandaşların müdahalesiyle gençler sudan çıkarıldı.
Sudan çıkartılan 2 gencin durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi altında bulundukları öğrenildi.