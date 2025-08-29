Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Advertorial
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Ambalaj sektörü gücünü koruyor, dış ticaret fazlası giderek artıyor!

Türkiye'nin düzenli olarak dış ticaret fazlası veren sektörlerinden ambalaj sektörü, 2025 yılının ilk yarısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha yüksek rakamlarla tamamladı. Ambalaj sektörü 2025 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 525 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalat 2 milyar 120 milyon dolar oldu. Sektörün dış ticaret fazlası ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ambalaj sektörünün ülke ekonomisine düzenli ve istikrarlı katkısını sürdürdüğüne işaret eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Önümüzdeki dönemde de teknolojik yatırımları hızlandırarak, çevre dostu üretim anlayışını yaygınlaştırarak ve yeni pazarlara açılarak ülkemizin ihracat hedeflerine daha güçlü bir şekilde katkı sunacağız." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ambalaj sektörü gücünü koruyor, dış ticaret fazlası giderek artıyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 14:37

Ambalaj sektörünün 2025 yılı ilk 6 aylık dış ticaret verileri açıklandı. 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 534 bin 845 ton olan ambalaj ihracatı 2025 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 636 bin 869 ton olarak gerçekleşti. Değer olarak 2024'ün ilk yarısında 3 milyar 322 milyon dolar olan , 2025'in aynı döneminde 3 milyar 525 milyon dolara yükseldi. Ambalaj sektörünün 2025 ilk 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 artarken, değer olarak yüzde 6 artış gösterdi.

Ambalaj sektörü gücünü koruyor, dış ticaret fazlası giderek artıyor!

Ambalaj türüne göre genel ihracat toplamlarına bakıldığında plastik ambalajlar yüzde 64’lik payla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 24 ile kağıt/karton ambalajlar ve yüzde 8 pay ile metal ambalajlar takip etti. 2 milyar 265 milyon dolarlık plastik ambalaj ihraç ederken, kağıt/karton ambalaj 827,5, metal ambalaj da 297,1 milyon dolar oldu. İlk 6 ayda en çok ihracat yapılan ülkeler ise Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya ve Irak olarak sıralandı.

İTHALAT YÜZDE 10 AZALDI

2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 25 bin ton olan ambalaj ithalatı 2025 yılının ilk 6 ayında 922 bin 650 ton olarak gerçekleşti. Değer bazında ise rakamlar sırasıyla 2 milyar 170 milyon dolar ve 2 milyar 120 milyon dolar olarak hesaplandı. Ambalaj sektörünün toplam ithalatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 10, değer olarak yüzde 2 azaldı

Ambalaj sektörü gücünü koruyor, dış ticaret fazlası giderek artıyor!

2025 ilk 6 ayda ana malzeme bazında ihracat ve toplamları ile dengesi hesaplandığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyar 405 dolar olarak gerçekleşti.

'AMBALAJ SEKTÖRÜ KÜRESEL REKABETÇİLİĞİNİ DAHA DA ARTIRIYOR'

Türkiye ambalaj sektörünün dış ticaret verilerini değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren önde gelen sektörlerinden biri olarak ülke ekonomisine düzenli ve istikrarlı katkısını sürdürdüğüne dikkat çekti. Zeki Sarıbekir, "2025 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 525 milyon dolarlık ihracat ve 1 milyar 405 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etmemiz, bu gücün en somut göstergesi oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre dış ticaret fazlamızın yüzde 22 artmış olması, Türk ambalaj sanayisinin küresel rekabetçiliğini daha da pekiştirdiğini ortaya koyuyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü pazarlara ihracat yapıyor olmamız, sektörümüzün sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu olduğunun en net kanıtıdır." dedi.

Türk ambalaj sektörünün yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretim kabiliyetiyle de öne çıktığının altını çizen Zeki Sarıbekir, "Önümüzdeki dönemde de teknolojik yatırımları hızlandırarak, çevre dostu üretim anlayışını yaygınlaştırarak ve yeni pazarlara açılarak ülkemizin ihracat hedeflerine daha güçlü bir şekilde katkı sunacağız. Bizim en büyük önceliğimiz; ülkemizin döviz gelirlerini artırmak, dış ticaret fazlamızı kalıcı hale getirmek ve Türk ambalaj sektörünü dünyanın ilk 10 üreticisi arasına taşımaktır. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar, doğru stratejilerle çok daha yüksek hedeflere ulaşabileceğimizi bize gösteriyor. Türk ambalaj sanayisi, ihracat odaklı büyüme vizyonuyla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edecektir.”

ETİKETLER
#Türkiye
#ihracat
#ithalat
#dış ticaret
#Ambaj Sektörü
#Plastik Ambalaj
#Kağıt Ambalaj
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.