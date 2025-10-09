10 Ekim yarın okullar tatil mi? Yağış nedeniyle okulların tatil olma ihtimali öğrencilerin gündeminde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu hafta birçok ilde yağış bekleniyor. Fırtına beklentisi sonrasında gözler okulların yarın tatil olma ihtimaline çevrildi.

10 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

MGM verilerine göre beklenen sağanak yağış uyarısı sonrası gözler okulların tatil durumuna çevrilmişti. İstanbul Valiliği tarafından şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava şartları durumunda valilik tarafından "Okullar tatil" kararı alınabiliyor. Şu an için duyuru yapılmazken 10 Ekim yarın okullarda eğitime devam edilecek.

