10 Ekim yarın okullar tatil mi? Yağış nedeniyle okulların tatil olma ihtimali öğrencilerin gündeminde

MGM verilerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yarın gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle okullar tatil mi merak edilirken İstanbul Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler 10 Ekim yarın okullar tatil mi araştırmasına başladı.

10 Ekim yarın okullar tatil mi? Yağış nedeniyle okulların tatil olma ihtimali öğrencilerin gündeminde
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 14:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu hafta birçok ilde bekleniyor. Fırtına beklentisi sonrasında gözler okulların yarın tatil olma ihtimaline çevrildi.

10 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

MGM verilerine göre beklenen sağanak yağış uyarısı sonrası gözler okulların tatil durumuna çevrilmişti. tarafından şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Olumsuz hava şartları durumunda valilik tarafından "Okullar tatil" kararı alınabiliyor. Şu an için duyuru yapılmazken 10 Ekim yarın okullarda eğitime devam edilecek.

10 Ekim yarın okullar tatil mi? Yağış nedeniyle okulların tatil olma ihtimali öğrencilerin gündeminde

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI 10 EKİM?

Yarın ve 'nde beklenen yağış sonrasında okulların tatil olma durumu da dikkat çekti. İstanbul Valiliği tarafından şu an için herhangi bir karar bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime yarın devam edilecek.

ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#karadeniz
#marmara bölgesi
#istanbul valiliği
#Okul Tatİlİ
#Aktüel
