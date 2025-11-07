10 Kasım’da mesai var mı? Kamu ve özel sektörde çalışma durumu

Kamu kurumlarında çalışanlar 10 Kasım günü iş var mı araştırmasına başlarken 2025 resmi tatiller takvimini sizler için derledik.

10 KASIM'DA MESAİ VAR MI?

2025 yılında 10 Kasım, Pazartesi gününe denk geliyor. Binlerce kişi çeşitli anma törenlerine ve etkinliklere katılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller takviminde yer almadığı için iş yerlerinde mesaiye devam edilecek. Okullar, hastaneler, bankalar açık olarak hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, ülkemizde resmi tatiller listesinde yer almadığı için resmi tatil sayılmamakta. Vatandaşlar özel günde iş yerlerinde mesaiye devam ediyor, kamu kurumlarında da çalışmalar devam ediyor.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yeni yıl

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba