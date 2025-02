13 Şubat kandil mi? 2025 dini günler takvimi

06 Şubat 2025 14:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:30

Dini günler takvimine göre kandil günlerinin tarihi belli oldu. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinde ibadet edilir, oruç tutulur ve yardıma muhtaç olanlara yardım edilir. Bu yıl 13 Şubat gününün kandil olup olmadığı da merak konusu oldu. İslam dünyasının en mühim günlerinden olan kandillerde ibadetler ediliyor.

İslam dünyasının mühim günlerinden biri olan Berat Kandili'nin 2025 tarihi paylaşıldı. Müslüman alemi için önemli olan Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler tutabilir, geceye özel dualar ve sureler okunabilir.

Bu özel günde yardıma muhtaç olanlara yardım etmek de öneriliyor.

13 ŞUBAT KANDİL Mİ?

Dini günler takvimine göre 2025 yılında 13 Şubat günü Berat Kandili idrak edilecek. Berat Kandili'nde vatandaşlar ibadet eder, oruç tutar ve dualar okur.

Bu yıl Berat Kandili 13 Şubat tarihine denk geliyor.

2025 KANDİL GÜNLERİ TARİHİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

BERAT GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Berat gecesi, şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani on dördüncü günü ile on beşinci günü arasındaki gecedir. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir. Kur’ân-ı kerim, Levhilmahfûza bu gece indi. Resûlullah Efendimiz bu gece, çok ibadet ve çok dua ederdi. Bazı hadîs-i şerifler şöyle:

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe, ret olmaz. Fıtır Bayramı'nın ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, şabanın on beşinci Berat gecesi ve Arefe gecesi.)

(Cebrail aleyhisselam bana geldi. Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece, şabanın onbeşinci gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenleri, Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, alkollü içki içenleri, faiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez.)

(Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz! Çünkü belli bir gecedir. Şabanın onbeşinci gecesidir. Kadir gecesi, çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece, çok ibadet yapınız. Yoksa, kıyamet günü pişman olursunuz!)

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dinimiz İslam'da yer alan cevap şöyle:

"Şaban ayının 15. gecesidir. Bunun günü, bu geceyi takip eden gün, yani 15 Şaban olur. Oruç tutan, bu günde tutmalıdır. Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutmalıdır. Bir hadis-i şerif meali:

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]"