29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos bayramına kısa süre kaldı

Zafer Bayramı'nda ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, anma törenleri ve konserler düzenlenecek. Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenecek olan etkinliklerin programı belli olurken 29 Ağustos'un yarım gün tatil olma ihtimali de dikkat çekti.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı için kısa süre kalırken resmi tatil olup olmadığı da gündeme geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle resmi tatilin dışında da normalde devlet daireleri ve kamu kurumları kapalı olacaktı. 29 Ağustos Cuma günü ise resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle cuma günü normal çalışma saatleri ve planı sürecek.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

29 Ağustos günü resmi tatiller takviminde yer almadığı için tatil olmayacak. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve devlet daireleri hizmet vermezken 29 Ağustos gününün resmi tatil olmaması nedeniyle cuma günü normal mesai düzenine devam edilecek. Vatandaşlar 29 Ağustos günü devlet dairelerinden hizmet alabilirken, iş yerlerinde normal mesai düzeni devam edecek.

29 AĞUSTOS NE GÜNÜ?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken 29 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı'nda hastane, banka, PTT ve kargolar kapalı olurken 29 Ağustos günü resmi tatil olarak sayılmıyor. Resmi tatil olmadığı için de kamu kurumlarında, sağlık ocaklarında, hastanelerde, kargolarda ve bankalarda normal mesai saatleri uygulanacak.