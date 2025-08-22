Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 22 Ağustos 2025

29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos bayramına kısa süre kaldı

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram tatiline az bir süre kala 29 Ağustos yarım gün mü merak edilirken 2025 resmi tatil günler takvimi de yeniden gündeme geldi. 29 Ağustos bu yıl cuma gününe denk gelirken vatandaşlar bayram tatili ile birleşme ihtimalini araştırdı.

29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos bayramına kısa süre kaldı
'nda ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, anma törenleri ve konserler düzenlenecek. Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenecek olan etkinliklerin programı belli olurken 29 Ağustos'un yarım gün tatil olma ihtimali de dikkat çekti.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Zafer Bayramı için kısa süre kalırken olup olmadığı da gündeme geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle resmi tatilin dışında da normalde devlet daireleri ve kapalı olacaktı. 29 Ağustos Cuma günü ise resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle cuma günü normal çalışma saatleri ve planı sürecek.

29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos bayramına kısa süre kaldı

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

29 Ağustos günü resmi tatiller takviminde yer almadığı için tatil olmayacak. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve devlet daireleri hizmet vermezken 29 Ağustos gününün resmi tatil olmaması nedeniyle cuma günü normal mesai düzenine devam edilecek. Vatandaşlar 29 Ağustos günü devlet dairelerinden hizmet alabilirken, iş yerlerinde normal mesai düzeni devam edecek.

29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos bayramına kısa süre kaldı

29 AĞUSTOS NE GÜNÜ?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken 29 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı'nda hastane, banka, PTT ve kargolar kapalı olurken 29 Ağustos günü resmi tatil olarak sayılmıyor. Resmi tatil olmadığı için de kamu kurumlarında, sağlık ocaklarında, hastanelerde, kargolarda ve bankalarda normal mesai saatleri uygulanacak.

