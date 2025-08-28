30 Ağustos'ta noter açık mı belli oldu! Resmi tatilde kapalı olan kurumlar 2025

Tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 30 Ağustos için bekleyiş devam ederken binlerce kişi cumartesi günü noterlerin çalışıp çalışmadığına dair araştırmalara başladı.

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI 2025?

2025 yılı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Noterler normal süreçte cumartesi günleri kapalı olurken bu yıl 30 Ağustos tarihine denk geldi. Buna göre noterler kapalı olacak. Noterde işlem gerçekleştirecek olanlar haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. Noterler hafta içi belirli saatlerde hizmet verirken cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor. Hafta sonu genelde nöbetçi noterler hizmet veriyor.

NÖBETÇİ NOTERLER RESMİ TATİLDE ÇALIŞIR MI?

Bu yıl 30 Ağustos resmi tatili cumartesi gününe denk gelirken hafta sonu noterler kapalı oluyor. Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet vermeyi sürdürürken resmi tatillerde çalışma durumu hakkında Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesindeki 2019 tarihli duyuruda yer alan ifadeler şöyle olmuştu:

"Nöbetçi noterlikler, 3 Nisan 2019 tarihli 57 sayılı Genel Yazımızda da detayları açıklandığı üzere resmi tatil günleri hariç olmak üzere, sadece hafta sonlarında hizmet vermektedirler.

15 Temmuz 2019 tarihi de resmi tatil günü olduğundan, nöbetçi noterlik uygulaması bulunmamaktadır.

Nöbetçi noterlik bilgilerine TNB portalindeki 'Nöbetçi Noterlikler' sekmesinden il ve tarih bilgisi seçerek ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Noterler Birliği"

30 AĞUSTOS'TA KAPALI OLAN YERLER VE KURUMLAR

Ülkemizde önemli olan resmi tatil günlerinde devlet daireleri ve kamu kurumları kapalı oluyor. Buna göre banka, sağlık ocağı, hastane, kargo, belediye, nüfus müdürlükleri, noterler ve tapu müdürlükleri gibi kurumlar hizmete ara veriyor. Kurumlarda işlem yapacak olanlar haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.