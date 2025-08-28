Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

30 Ağustos'ta noter açık mı belli oldu! Resmi tatilde kapalı olan kurumlar 2025

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığı merak edilirken resmi tatil günlerinde kapalı olan yerler haberimizde yer alıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos için kısa süre kalırken noterlerin çalışma durumu da gündeme yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
30 Ağustos'ta noter açık mı belli oldu! Resmi tatilde kapalı olan kurumlar 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 17:21

Tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan için bekleyiş devam ederken binlerce kişi cumartesi günü noterlerin çalışıp çalışmadığına dair araştırmalara başladı.

30 AĞUSTOS NOTER AÇIK MI 2025?

2025 yılı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Noterler normal süreçte cumartesi günleri kapalı olurken bu yıl 30 Ağustos tarihine denk geldi. Buna göre noterler kapalı olacak. Noterde işlem gerçekleştirecek olanlar haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. Noterler hafta içi belirli saatlerde hizmet verirken cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor. Hafta sonu genelde nöbetçi noterler hizmet veriyor.

30 Ağustos'ta noter açık mı belli oldu! Resmi tatilde kapalı olan kurumlar 2025

NÖBETÇİ NOTERLER RESMİ TATİLDE ÇALIŞIR MI?

Bu yıl 30 Ağustos resmi tatili cumartesi gününe denk gelirken hafta sonu noterler kapalı oluyor. Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet vermeyi sürdürürken resmi tatillerde çalışma durumu hakkında Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesindeki 2019 tarihli duyuruda yer alan ifadeler şöyle olmuştu:

"Nöbetçi noterlikler, 3 Nisan 2019 tarihli 57 sayılı Genel Yazımızda da detayları açıklandığı üzere günleri hariç olmak üzere, sadece hafta sonlarında hizmet vermektedirler.

15 Temmuz 2019 tarihi de resmi tatil günü olduğundan, nöbetçi noterlik uygulaması bulunmamaktadır.

Nöbetçi noterlik bilgilerine TNB portalindeki 'Nöbetçi Noterlikler' sekmesinden il ve tarih bilgisi seçerek ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Noterler Birliği"

30 Ağustos'ta noter açık mı belli oldu! Resmi tatilde kapalı olan kurumlar 2025

30 AĞUSTOS'TA KAPALI OLAN YERLER VE KURUMLAR

Ülkemizde önemli olan resmi tatil günlerinde devlet daireleri ve kapalı oluyor. Buna göre banka, sağlık ocağı, hastane, kargo, belediye, nüfus müdürlükleri, noterler ve tapu müdürlükleri gibi kurumlar hizmete ara veriyor. Kurumlarda işlem yapacak olanlar haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
30 Ağustos Kadıköy Zafer Konvoyu saat kaçta, nerede olacak? Klasik otomobiller yola çıkıyor
30 Ağustos Bursa konserleri ve etkinlik programı 2025! Zafer Bayramı'na özel konserler
ETİKETLER
#zafer bayramı
#30 ağustos
#noter
#resmi tatil
#kamu kurumları
#Nöbetçi Noter
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.