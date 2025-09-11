Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

37 ilde emniyet müdürü atamaları ve kararları kimler? Resmi Gazete son dakika atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ilde emniyet müdürü atamaları yaşandı. Resmi Gazete emniyet müdürü atama kararları da merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
37 ilde emniyet müdürü atamaları ve kararları kimler? Resmi Gazete son dakika atamaları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 09:22

Dün gece yayımlanan 'de yer alan atama kararlarına göre 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

37 İLDE EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI VE KARARLARI KİMLER?

11 Eylül Perşembe Resmi Gazete kararlarına göre Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday emrine atanarak merkeze alındı.

37 ilde emniyet müdürü atamaları ve kararları kimler? Resmi Gazete son dakika atamaları

EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI LİSTESİ SON DAKİKA

"Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu Antalya Emniyet Müdürlüğüne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener Bilecik Emniyet Müdürlüğüne, Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar Bolu Emniyet Müdürlüğüne, Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka Sakarya Emniyet Müdürlüğüne, Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin Emniyet Müdürlüğüne, Artvin Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe Bartın Emniyet Müdürlüğüne, Hatay Emniyet Müdürü Kadir Gökce Bursa Emniyet Müdürlüğüne, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay Malatya Emniyet Müdürlüğüne, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu Trabzon Emniyet Müdürlüğüne, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne, Yozgat Emniyet Müdürü Recep Tecimer Mardin Emniyet Müdürlüğüne, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Erzurum Emniyet Müdürlüğüne, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Muğla Emniyet Müdürlüğüne, Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne, 1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz Hatay Emniyet Müdürlüğüne, TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan Edirne Emniyet Müdürlüğüne, Başmüfettişi Taner Çiftçi Uşak Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Oğuz Tüzün Ardahan Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Göksel Önder Ağrı Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Murat Abdullah Tombul Kars Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Atilla Ayata Hakkari Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Murat Güneş Artvin Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Volkan Sazak Şırnak Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mustafa Işık Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Koray Şensoy Bitlis Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ahmet Alaağaçlı Sivas Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Arzum Nazman Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mesut Görücü Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ahmet Canver Karabük Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Melih Kuzudişli Muş Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Necmettin Koç Yozgat Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ferhat Akbaş Giresun Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Kazım Günay Demiralay Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya'dan Emniyet'teki atamalara ilişkin açıklama
ETİKETLER
#Türkiye
#polis
#resmi gazete
#emniyet genel müdürlüğü
#Emniyet Müdürü Atama
#İç Güvenlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.