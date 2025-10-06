Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

8 Ekim Çarşamba sinemadaki filmler listesi! Sinema bileti 120 TL kampanyasındaki günün vizyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema bileti 120 TL kampanyasını duyururken vatandaşlar 8 Ekim sinemadaki filmler listesini araştırmaya başladı. Çarşamba günleri yıl sonuna kadar biletler 120 TL'den satışa sunulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
8 Ekim Çarşamba sinemadaki filmler listesi! Sinema bileti 120 TL kampanyasındaki günün vizyonu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 08:41

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre sinema biletleri sene sonuna kadar 120 TL'den satışa sunulacak. Çarşamba günü sinemaya gidecek olanlar ise 8 Ekim sinemadaki filmleri inceledi.

8 EKİM ÇARŞAMBA SİNEMADAKİ FİLMLER LİSTESİ 2025

Şu an vizyonda olan filmler listesi belli oldu. Sinema biletleri sene sonuna kadar 120 TL'den satışa sunulurken binlerce vatandaşın sinemaya gitmesi bekleniyor.

Avatar: Suyun Yolu — 3 sa 10 dk
Savaş Üstüne Savaş — 2 sa 42 dk
Cesur Kirpi — 1 sa 25 dk
Tehlikeli Hayvanlar — 1 sa 38 dk
Gabby'nin Hayal Evi: Film — 1 sa 38 dk
Kygo: Back At The Bowl — 1 sa 41 dk
Aşk ve Yemek — 1 sa 38 dk
Dağlardan Başka Tanık Yok — 1 sa 15 dk
Sahra — 1 sa 25 dk
Tafiti: Çölde Macera — 1 sa 21 dk
Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları — 2 sa 41 dk

8 Ekim Çarşamba sinemadaki filmler listesi! Sinema bileti 120 TL kampanyasındaki günün vizyonu

VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR 8 EKİM?

Oflu Hoca 5 — 1 sa 34 dk
Kamos — 1 sa 37 dk
Saykoterapi — 1 sa 42 dk
Gündüz Apollon Gece Athena — 1 sa 52 dk
Sevince — 1 sa 50 dk
Zifir — 1 sa 21 dk
Super Charlie — 1 sa 22 dk
Chuck'ın Hayatı — 1 sa 50 dk
Jester 2 — 1 sa 27 dk
Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk — 1 sa 48 dk
Şair Puşkin — 2 sa 17 dk
Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi — 2 sa 35 dk
Korku Seansı 4: Son Ayin — 2 sa 15 dk
Güller — 1 sa 38 dk
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 — 1 sa 20 dk
Şirinler Filmi — 1 sa 31 dk
F1 Filmi — 2 sa 35 dk
Oflu Hoca 4 — 1 sa 34 dk

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinema bileti 120 TL hangi illerde, sinemalarda geçerli olacak?
ETİKETLER
#Türkiye
#bilet fiyatları
#kültür ve turizm bakanlığı
#Sinema Koltukları
#Yeni Filmler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.