8 Ekim Çarşamba sinemadaki filmler listesi! Sinema bileti 120 TL kampanyasındaki günün vizyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre sinema biletleri sene sonuna kadar 120 TL'den satışa sunulacak. Çarşamba günü sinemaya gidecek olanlar ise 8 Ekim sinemadaki filmleri inceledi.

8 EKİM ÇARŞAMBA SİNEMADAKİ FİLMLER LİSTESİ 2025

Şu an vizyonda olan filmler listesi belli oldu. Sinema biletleri sene sonuna kadar 120 TL'den satışa sunulurken binlerce vatandaşın sinemaya gitmesi bekleniyor.

Avatar: Suyun Yolu — 3 sa 10 dk

Savaş Üstüne Savaş — 2 sa 42 dk

Cesur Kirpi — 1 sa 25 dk

Tehlikeli Hayvanlar — 1 sa 38 dk

Gabby'nin Hayal Evi: Film — 1 sa 38 dk

Kygo: Back At The Bowl — 1 sa 41 dk

Aşk ve Yemek — 1 sa 38 dk

Dağlardan Başka Tanık Yok — 1 sa 15 dk

Sahra — 1 sa 25 dk

Tafiti: Çölde Macera — 1 sa 21 dk

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları — 2 sa 41 dk



VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR 8 EKİM?

Oflu Hoca 5 — 1 sa 34 dk

Kamos — 1 sa 37 dk

Saykoterapi — 1 sa 42 dk

Gündüz Apollon Gece Athena — 1 sa 52 dk

Sevince — 1 sa 50 dk

Zifir — 1 sa 21 dk

Super Charlie — 1 sa 22 dk

Chuck'ın Hayatı — 1 sa 50 dk

Jester 2 — 1 sa 27 dk

Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk — 1 sa 48 dk

Şair Puşkin — 2 sa 17 dk

Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi — 2 sa 35 dk

Korku Seansı 4: Son Ayin — 2 sa 15 dk

Güller — 1 sa 38 dk

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 — 1 sa 20 dk

Şirinler Filmi — 1 sa 31 dk

F1 Filmi — 2 sa 35 dk

Oflu Hoca 4 — 1 sa 34 dk