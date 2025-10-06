8 Ekim Çarşamba sinemadaki filmler listesi! Sinema bileti 120 TL kampanyasındaki günün vizyonu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre sinema biletleri sene sonuna kadar 120 TL'den satışa sunulacak. Çarşamba günü sinemaya gidecek olanlar ise 8 Ekim sinemadaki filmleri inceledi.
Şu an vizyonda olan filmler listesi belli oldu. Sinema biletleri sene sonuna kadar 120 TL'den satışa sunulurken binlerce vatandaşın sinemaya gitmesi bekleniyor.
Avatar: Suyun Yolu — 3 sa 10 dk
Savaş Üstüne Savaş — 2 sa 42 dk
Cesur Kirpi — 1 sa 25 dk
Tehlikeli Hayvanlar — 1 sa 38 dk
Gabby'nin Hayal Evi: Film — 1 sa 38 dk
Kygo: Back At The Bowl — 1 sa 41 dk
Aşk ve Yemek — 1 sa 38 dk
Dağlardan Başka Tanık Yok — 1 sa 15 dk
Sahra — 1 sa 25 dk
Tafiti: Çölde Macera — 1 sa 21 dk
Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları — 2 sa 41 dk
Oflu Hoca 5 — 1 sa 34 dk
Kamos — 1 sa 37 dk
Saykoterapi — 1 sa 42 dk
Gündüz Apollon Gece Athena — 1 sa 52 dk
Sevince — 1 sa 50 dk
Zifir — 1 sa 21 dk
Super Charlie — 1 sa 22 dk
Chuck'ın Hayatı — 1 sa 50 dk
Jester 2 — 1 sa 27 dk
Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk — 1 sa 48 dk
Şair Puşkin — 2 sa 17 dk
Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi — 2 sa 35 dk
Korku Seansı 4: Son Ayin — 2 sa 15 dk
Güller — 1 sa 38 dk
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 — 1 sa 20 dk
Şirinler Filmi — 1 sa 31 dk
F1 Filmi — 2 sa 35 dk
Oflu Hoca 4 — 1 sa 34 dk