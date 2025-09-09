Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları! Kurumsal, duygusal ve anlamlı 9 Eylül sözleri

Millî Mücadele'nin sona erip Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu kutlama mesajları ve sözleri dikkat çekti. Kurumsal, anlamlı ve kısa İzmir'in Kurtuluşu kutlama sözlerini sizler için derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları! Kurumsal, duygusal ve anlamlı 9 Eylül sözleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:38

İzmir'de çeşitli etkinliklerin düzenlenerek kutlandığı İzmir'in Kurtuluşu için bugün çeşitli törenler düzenleniyor. Özel güne dair kutlama mesajları ise dikkat çekti.

9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU MESAJLARI ANLAMLI, KISA VE UZUN

, bir milletin yeniden doğuşu, bağımsızlığın ve özgürlüğün adıdır.”

“İzmir’in kurtuluş coşkusu, yüreklerimizde daima yaşayacak.”

“İzmir’in dağlarında çiçekler açtı, kalplerimiz bağımsızlıkla doldu. 9 Eylül kutlu olsun!”

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları! Kurumsal, duygusal ve anlamlı 9 Eylül sözleri

“Bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan kahramanları rahmetle anıyoruz.”

“İzmir’in kurtuluşu, vatan aşkının ve cesaretin ölümsüz zaferidir.”

“9 Eylül, yalnızca bir şehrin değil, tüm milletin destanıdır.”

“İzmir’in kurtuluşu, milletimizin tek yürek olduğunun kanıtıdır.”

“Özgürlük, İzmir’in dağlarında çiçek açtığı gündür: 9 Eylül 1922.”

“Kurtuluş; inanç, cesaret ve vatan sevgisiyle kazanılmış en büyük onurdur.”

“9 Eylül, Türk milletinin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini dünyaya haykırdığı gündür.”

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları! Kurumsal, duygusal ve anlamlı 9 Eylül sözleri

KURUMSAL 9 EYLÜL İZMİR'İN KURTLULUŞU MESAJLARI

“9 Eylül 1922’de yazılan destan, bağımsızlığımızın simgesidir. İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun.”

“Milli mücadelenin en anlamlı günlerinden biri olan 9 Eylül’de, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

“9 Eylül İzmir’in kurtuluşu, Türk milletinin kararlılığının ve azminin sembolüdür.”

“İzmir’in kurtuluşu, bağımsızlık yolunda milletimizin en büyük gurur kaynaklarından biridir.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; 9 Eylül’ü coşkuyla kutluyoruz.”

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu mesajları! Kurumsal, duygusal ve anlamlı 9 Eylül sözleri

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

“Kurtuluş, sadece bir şehrin değil, tüm milletin kaderinin değiştiği gündür.”

“9 Eylül, Türk milletinin bağımsızlığa sevdasının zaferidir.”

“İzmir, kurtuluşunla bir milletin umudu oldun.”

“Özgürlük, 9 Eylül sabahı İzmir’in ufkunda doğan güneştir.”

“Her 9 Eylül, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün tekrar hatırlandığı gündür.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?
ETİKETLER
#9 Eylül
#bağımsızlık
#zafer
#kurtuluş savaşı
#İzmir Kurtuluşu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.