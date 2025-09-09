Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ internet sitesinden duyuruldu. Buca, Ödemiş, Bergama, Bayındır gibi ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu.

İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?
9 Eylül Salı günü 'de yaşanacak olan elektrik kesintilerinin biteceği saat netleşti. , Bergama, , gibi ilçelerde yaşanan elektrik kesintilerinin etkilendiği bölgeler duyuruldu.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 EYLÜL

9 Eylül günü İzmir Urla'da meydana gelen 10.00 ile 15.00 aralığında olurken etkilenen bölgeler şöyle:

"Demircili ( 10004 10008 10002 DEMİRCİLİ Demircili Ada Mevkii Küme 10003 ), Zeytinler, Yağcılar ( 9023 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. 9015 9003 SOKAKK 9004 ÇEŞMEYANI ALTINKÖY ALTINKÖY 11 9008 ), Özbek ( 6115 Sk. ), Torasan ( Pınardere PINARDERE 615/1 Sk. 616 ),Sıra ( 1173 SARDUNYA SIKLAMEN BİBERİYE ), İçmeler ( İTOKENT 1146/4 İtokent İç Yol Yağcılar Cd. Nuri Özbek Cd. 1146/3 1146/1 1093/1 1064 Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1029/3. Sk. 1029/2. Sk. 1029/1. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1023 1019. Sk. 1017. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1171/2 1021 UMUT 3 UMUT 2 UMUT 5 1146/2 1060 1027 1009 1007 1001 1049 1032 1114 1152 1146 1171 1025 1091/1 1093 1093/2 1093/3 UMUT 1 1146/5 ), Gülbahçe, Altıntaş ( İc Yol ÇAYLAK DÜNDARLI KÜME EVLERİ )"

İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR BUCA, BAYINDIR, KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bugün 'nın Atatürk ( 63/2. Sk. 209/3 209/2 63/7. Sk. 63/3. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. 218. Sk. 63. Sk. ) bölgelerinde yaşanan kesinti 09.00 ile 13.00 aralığında gerçekleşecek.

Karşıyaka'da Donanmacı ( 1740/1. Sk. SANCAR MARUFLU Attila İlhan Sk. 1704. Sk. 1728. Sk. Fazıl Bey Cd. Gurbet Çk. ) bölgelerinde yaşanırken 15.00'e kadar sürecek.

Bayındır Elifli ( Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ ) bölgesindeki arıza 09.00 ile 17.00 arasında yaşanacak. 'ta ise Kültür ( Talatpaşa Blv. Şevket Özçelik Sk. Plevne Blv. ) bölgesinde arıza 10.00 ile 16.00 aralığında olacak. Çınartepe ( 2645. Sk. 2643. Sk. 2644. Sk. 2646. Sk. Güneş Cd. 2647. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. 2648/1. Sk. 2649. Sk. 2653. Sk. ) bölgelerinde ise 15.00'e kadar sürecek.

İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ödemiş Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri ), Suçıktı, Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu ), Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu ), Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu ) bölgelerinde arıza 17.30'a kadar sürerken Bornova Kazımdirik ( Ankara 296/1. Sk. 284. Sk. ) bölgesinde 12.00'ye kadar devam edecek.

İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

Ödemiş'te Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu ), Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit ), Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu ), Birgi ( İRİMAĞZII İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER ÇÖREKBABA TAŞPAZAR ), Üçkonak ( Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER zeytinucu ÜÇKONAK ), Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu ) bölgelerinde kesinti 18.00'e kadar sürecek.

Karaburun Mordoğan ( 603 600 608 607 606 605 604 598 611 610 ) bölgelerinde 16.00'ya kadar sürerken, Gaziemir Gazi ( 28/14. Sk. 28/13. Sk. 28/12. Sk. Kemal Reis Cd. 28/9. Sk. 28/8. Sk. 28/27. Sk. 28/16. Sk. 28/15. Sk. ) bölgelerinde 15.00'e kadar devam edecek.

İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gazi ( 3820/5. Sk. 3900. Sk. 3881/2. Sk. 3881/1. Sk. 3881. Sk. 3880. Sk. 3876. Sk. 3820/3. Sk. 3820/2. Sk. 3820/1. Sk. Ferdi Sefa Kılıç 3900/7. Sk. 3900/6. Sk. 3900/3. Sk. 3900/2. Sk. 3900/1. Sk. ), Yüzbaşı Şerafettin ( 3974. Sk. 3974/1. Sk. 3980. Sk. Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu 3972/2. Sk. 3900/4. Sk. ), Umut ( Ferdi Sefa Kılıç Sk. 3868. Sk. 3866. Sk. 3865. Sk. 3864. Sk. 3863. Sk. 3839. Sk. 3835. Sk. ) bölgelerinde kesinti 16.00'da sona erecek.

TGRT Haber
