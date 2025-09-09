İzmir Buca elektrik kesintisi 9 Eylül! GDZ İzmir Bayındır, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

9 Eylül Salı günü İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintilerinin biteceği saat netleşti. Karşıyaka, Bergama, Bayındır, Urla gibi ilçelerde yaşanan elektrik kesintilerinin etkilendiği bölgeler duyuruldu.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 EYLÜL

9 Eylül günü İzmir Urla'da meydana gelen elektrik kesintisi 10.00 ile 15.00 aralığında olurken etkilenen bölgeler şöyle:

"Demircili ( 10004 10008 10002 DEMİRCİLİ Demircili Ada Mevkii Küme 10003 ), Zeytinler, Yağcılar ( 9023 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. 9015 9003 SOKAKK 9004 ÇEŞMEYANI ALTINKÖY ALTINKÖY 11 9008 ), Özbek ( 6115 Sk. ), Torasan ( Pınardere PINARDERE 615/1 Sk. 616 ),Sıra ( 1173 SARDUNYA SIKLAMEN BİBERİYE ), İçmeler ( İTOKENT 1146/4 İtokent İç Yol Yağcılar Cd. Nuri Özbek Cd. 1146/3 1146/1 1093/1 1064 Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1029/3. Sk. 1029/2. Sk. 1029/1. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1023 1019. Sk. 1017. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1171/2 1021 UMUT 3 UMUT 2 UMUT 5 1146/2 1060 1027 1009 1007 1001 1049 1032 1114 1152 1146 1171 1025 1091/1 1093 1093/2 1093/3 UMUT 1 1146/5 ), Gülbahçe, Altıntaş ( İc Yol ÇAYLAK DÜNDARLI KÜME EVLERİ )"

İZMİR BUCA, BAYINDIR, KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bugün Buca'nın Atatürk ( 63/2. Sk. 209/3 209/2 63/7. Sk. 63/3. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. 218. Sk. 63. Sk. ) bölgelerinde yaşanan kesinti 09.00 ile 13.00 aralığında gerçekleşecek.

Karşıyaka'da Donanmacı ( 1740/1. Sk. SANCAR MARUFLU Attila İlhan Sk. 1704. Sk. 1728. Sk. Fazıl Bey Cd. Gurbet Çk. ) bölgelerinde yaşanırken 15.00'e kadar sürecek.

Bayındır Elifli ( Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ ) bölgesindeki arıza 09.00 ile 17.00 arasında yaşanacak. Konak'ta ise Kültür ( Talatpaşa Blv. Şevket Özçelik Sk. Plevne Blv. ) bölgesinde arıza 10.00 ile 16.00 aralığında olacak. Çınartepe ( 2645. Sk. 2643. Sk. 2644. Sk. 2646. Sk. Güneş Cd. 2647. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. 2648/1. Sk. 2649. Sk. 2653. Sk. ) bölgelerinde ise 15.00'e kadar sürecek.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ödemiş Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri ), Suçıktı, Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu ), Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu ), Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu ) bölgelerinde arıza 17.30'a kadar sürerken Bornova Kazımdirik ( Ankara 296/1. Sk. 284. Sk. ) bölgesinde 12.00'ye kadar devam edecek.

Ödemiş'te Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu ), Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit ), Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu ), Birgi ( İRİMAĞZII İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER ÇÖREKBABA TAŞPAZAR ), Üçkonak ( Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER zeytinucu ÜÇKONAK ), Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu ) bölgelerinde kesinti 18.00'e kadar sürecek.

Karaburun Mordoğan ( 603 600 608 607 606 605 604 598 611 610 ) bölgelerinde 16.00'ya kadar sürerken, Gaziemir Gazi ( 28/14. Sk. 28/13. Sk. 28/12. Sk. Kemal Reis Cd. 28/9. Sk. 28/8. Sk. 28/27. Sk. 28/16. Sk. 28/15. Sk. ) bölgelerinde 15.00'e kadar devam edecek.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gazi ( 3820/5. Sk. 3900. Sk. 3881/2. Sk. 3881/1. Sk. 3881. Sk. 3880. Sk. 3876. Sk. 3820/3. Sk. 3820/2. Sk. 3820/1. Sk. Ferdi Sefa Kılıç 3900/7. Sk. 3900/6. Sk. 3900/3. Sk. 3900/2. Sk. 3900/1. Sk. ), Yüzbaşı Şerafettin ( 3974. Sk. 3974/1. Sk. 3980. Sk. Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu 3972/2. Sk. 3900/4. Sk. ), Umut ( Ferdi Sefa Kılıç Sk. 3868. Sk. 3866. Sk. 3865. Sk. 3864. Sk. 3863. Sk. 3839. Sk. 3835. Sk. ) bölgelerinde kesinti 16.00'da sona erecek.