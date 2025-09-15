Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Eurobasket 2025’te dikkatleri üzerine çekti

Dün akşam 21.00'de başlayan Türkiye-Almanya maçına dahil olduğu anda performansı ile dikkat çeken Alperen Şengün'ün oynadığı takım ve özel hayatı dikkat çekti.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'da olan Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyiyor. 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da doğan isim Milli Takım'da performansı ile beğeni toplarken Houston Rockets forması ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

ALPEREN ŞENGÜN TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Şengün, 2018-2019 aralığında Bandırma Kırmızı oyuncusu olurken 2019-2020 aralığında Bandırma BK oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta 2020-2021 aralığında forma giyen isim 2021 yılından beri Houston Rockets forması giyiyor.