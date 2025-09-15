Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Eurobasket 2025’te dikkatleri üzerine çekti

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'da adından söz ettirmeyi başaran Alperen Şengün'ün oynadığı takım merak konusu olurken Milli Takımımız, Şampiyona'yı ikinci olarak tamamladı.

Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Eurobasket 2025’te dikkatleri üzerine çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:12

Dün akşam 21.00'de başlayan Türkiye-Almanya maçına dahil olduğu anda performansı ile dikkat çeken 'ün oynadığı takım ve özel hayatı dikkat çekti.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

A Milli Erkek Takımımız'da olan Şengün, ekiplerinden forması giyiyor. 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da doğan isim Milli Takım'da performansı ile beğeni toplarken Houston Rockets forması ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Eurobasket 2025’te dikkatleri üzerine çekti

ALPEREN ŞENGÜN TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMDA OYNADI?

Şengün, 2018-2019 aralığında Bandırma Kırmızı oyuncusu olurken 2019-2020 aralığında Bandırma BK oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta 2020-2021 aralığında forma giyen isim 2021 yılından beri Houston Rockets forması giyiyor.

