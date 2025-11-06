Altın daha düşer mi? İslam Memiş altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi

Altın piyasasında yaşanan son dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden bu alana çevirdi. Gram altın düşerken ons altının yükselişini sürdürmesi, piyasalarda karışık bir tabloya neden oldu.

ALTIN DÜŞÜŞÜ DEVAM EDECEK Mİ?

Finans Analisti İslam Memiş, altın tarafında bir “dinlenme süreci” yaşandığını belirtti. Memiş, “Gram altın ve ons altın tarafında 3980-4000 dolar aralığında bir ons altın görüyoruz. Gram altında ise Merkez Bankası’nın alımları durmuş durumda. Daha önce 11.500 - 12.500 dolar seviyelerinde olan işçilikler 3.500 dolara kadar geriledi” ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından, özellikle TL bazında yatırım yapanlar gram altının neden gerilediğini merak ederken, Memiş bu düşüşün temel nedeninin Merkez Bankası’nın alımlarını durdurması olduğunu söyledi.

İslam Memiş, bu sürecin kısa vadeli bir geri çekilme olabileceğini vurguladı. “Bu ay, yani önümüzdeki bir iki hafta boyunca bu dinlenme süreci devam edecek” diyen analist, yatırımcıların bu dönemde telaşa kapılmadan beklemesi gerektiğini dile getirdi. Küresel ölçekte büyük bir ekonomik yıkım olmadığını ifade eden Memiş, mevcut geri çekilmelerin suni bir piyasa hareketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

İslam Memiş, Amerika’daki siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini de değerlendirdi. “Amerika’da hükümet kapalı, çalışanlar maaşlarını alamıyor. Aslında bu tamamen köpük. Hükümetin kapalı tutulması, piyasalarda suni bir gerginlik yaratmak için yapılan bir manipülasyon” ifadelerini kullanan Memiş, bu durumun geçici olduğunu belirtti. Bu tür haberlerin kısa süreli dalgalanmalara neden olduğunu söyleyen İslam Memiş, altın piyasasının önümüzdeki haftalarda yeniden denge bulacağını dile getirdi.

Borsadaki gelişmelere de değinen İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK’nın yatırımcıların korunması konusunda adımlar attığını belirtti. Petrol fiyatlarında yatay bir seyrin sürdüğünü aktaran Memiş, Kasım ayının genel olarak “görece daha sakin” bir dönem olabileceğini söyledi. Ona göre geçen aya kıyasla piyasalarda bir miktar rahatlama yaşanacak ve yatırımcılar açısından daha ferah bir süreç mümkün olacak.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ, TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

İslam Memiş, yıl sonuna kadar piyasalarda manipülasyonun devam edeceğini dile getirdi. “Vatandaşlarımıza daha önce ‘yıl sonuna kadar manipülasyon sürecek, dikkat edin’ demiştik. Bu süreç halen devam ediyor” diyerek yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. Sert düşen veya geri çekilen varlıkların orta vadede fırsat oluşturabileceğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların parça parça alım yapmasının daha doğru olacağını söyledi.

Ocak ayında yeni bir piyasa hikayesinin oluşacağını belirten İslam Memiş, Aralık ayında ise yıl sonu pozisyon kapatmaları nedeniyle dünyada ve Türkiye’de bir iyimserlik yaşanacağını aktardı. “Elindeki malı satmasınlar. Alım yapacak olanlar da parça parça alsın” diyen Memiş, piyasalarda “hızlı kazanç” döneminin bittiğini, sakin kalmanın en doğru strateji olacağını ifade etti.