 Sumru Tarhan

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti 2025! Kayıt yenileme nereden yapılıyor?

Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kılavuzu yayınlanırken Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ve süreci araştırıldı. Adaylar kayıt yenilemenin nereden yapılacağını araştırırken kılavuzla beraber detaylar belli oldu.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti 2025! Kayıt yenileme nereden yapılıyor?
06.10.2025
saat ikonu 09:39
06.10.2025
saat ikonu 09:39

06 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayan döneminin sonuna kadar yenileme işlemleri yapılmalıdır. Bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2025

Ders seçimine göre bilgileri oluşan adaylar ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebiliyor.

Anadolu Üniversite resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2025 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez."

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti 2025! Kayıt yenileme nereden yapılıyor?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIYOR?

Kayıt yenilemesi yapacak olan adaylar ders seçimi ve kayıt yenileme tarihleri içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile işlemlerini yapacak. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00’de ermesi nedeniyle saatlere dikkat edilmesi gerekiyor.2025-2026 Öğretim Yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde 2.yarıyıl derslerinden, Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler ise 6.yarıyıl derslerinden ders seçimini kendileri yapacak.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti 2025! Kayıt yenileme nereden yapılıyor?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İlk olarak aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısına e-Devlet şifresi veya
öğrenci şifresiyle girmeniz gerekiyor. Ardından Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve
bıraktığınız dersleri belirlemelisiniz. En son ise ders seçimini onaylamanız gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti 2025! Kayıt yenileme nereden yapılıyor?

ANADOLU ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME HANGİ BANKALAR?

Kayıt yenileyecek olan adaylar ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat
22.30’a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden bir tanesi ile yapabilecek:
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
• Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Anadolu Üniversitesi'nden 2 alanda sınavsız eğitim fırsatı!
