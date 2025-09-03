Menü Kapat
TGRT Haber
32°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ankara'da 10 saatlik su kesintisi 3 Eylül! Sincan, Polatlı, Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek?

Ankara'da bugün birçok bölgede su kesintisi yaşanıyor. Polatlı, Sincan, Beypazarı, Yenimahalle gibi bölgelerde su kesintisi yaşanırken ASKİ 3 Eylül Çarşamba günü suların geleceği saati paylaştı. Vatandaşlar uzun süren Ankara su kesintisinin biteceği saati bekliyor.

Ankara'da 10 saatlik su kesintisi 3 Eylül! Sincan, Polatlı, Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek?
Bugün erken saatlerden itibaren başlayan su kesintilerinde ekipler bölgede çalışmalara devam ediyor. ASKİ, bugünün su kesintilerinin ne zaman biteceğini duyurdu.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 3 EYLÜL?

3 Eylül Çarşamba günü meydana gelen su arızalarında ekiplerin çalışması devam ederken ASKİ, su kesintilerinin bitiş saatini paylaştı.

– 02.09.2025 22:00 – 03.09.2025 10:00 → İvedik Arıtma Tesisi depo seviyeleri düşük + barajlardaki su seviyesi yetersiz + Kesikköprü Ana İsale Hattı arızası

Ankara'da 10 saatlik su kesintisi 3 Eylül! Sincan, Polatlı, Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek?

– 02.09.2025 23:00 – 04.09.2025 23:00 → Yakacık Pompa istasyonundaki pompa arızası

Polatlı – 03.09.2025 10:00 – 20:00 → İvedik Arıtma Tesisi depo seviyeleri düşük + barajlardaki su seviyesi yetersiz + Kesikköprü Ana İsale Hattı arızası

Şereflikoçhisar – 03.09.2025 09:30 – 12:30 → Şebeke dağıtım hattı arızası

Sincan – 03.09.2025 23:00 – 04.09.2025 07:00 → Hat deplase çalışması

Ankara'da 10 saatlik su kesintisi 3 Eylül! Sincan, Polatlı, Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek?

ANKARA ÇUBUK, YENİMAHALLE, BEYZAPARI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ verilerine göre bugün meydana gelen kesintilerin bitiş saati ve etkilenen yerler duyuruldu.

Beypazarı – 02.09.2025 22:30 – 03.09.2025 07:00 → Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularda debi sorunu (tesislerde arıza yok)

Polatlı – 01.09.2025 18:00 – 02.09.2025 23:55 → Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle barajlarda debi sorunu, depo seviyeleri düşük → dönüşümlü kesinti

Yenimahalle – 03.09.2025 10:00 – 15:00 → Ø150 içme suyu hattı arızası

Çubuk – 03.09.2025 12:50 – 15:00 → Şebeke arızası (Barbaros Mah.)

Ankara'da 10 saatlik su kesintisi 3 Eylül! Sincan, Polatlı, Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek?

Akyurt – 03.09.2025 14:00 – 18.09.2025 18:00 → Müteahhit çalışması sırasında içme suyu şebeke hattında arıza

Polatlı – 03.09.2025 14:00 – 22:00 → Cumhuriyet Mah. Mithatpaşa Caddesi içme suyu dağıtım hattı arızası

Polatlı – 03.09.2025 14:30 – 22:00 → Kurtuluş Mah. Birlik Sokak içme suyu dağıtım hattı arızası

Polatlı – 03.09.2025 14:30 – 22:00 → Zafer Mah. Alpaslan Caddesi içme suyu dağıtım hattı arızası

Gölbaşı – 03.09.2025 15:30 – 22:00 → Ø280 HDPE içme suyu hattı arızası (Oyaca Akarsu Mah.)

TGRT Haber
