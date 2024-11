AÖF 1.dönem vize sınavlarında sorumluluk üniteleri belli oldu

29 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:32

Anadolu Üniversitesi AÖF 1.dönem vize sınavlarına günler kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler ise sorumluluk ünitelerini araştırmaya başladı.

20 soru​ sorulan AÖF vize​ sınavının değerlendirilmesinde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınav​a hazırlanan öğrenciler sınav sorumluluk ünitelerini merak ediyor. AÖF sınavında dair detaylar haberimizin devamında yer almakta.

AÖF 1.DÖNEM VİZE SINAVI SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELER?

AÖF sınavlarında öğrenciler her sene ara sınavda 1.üniteden 4.üniteye kadar sorumlu olurken final sınavlarında ilk üniteden 8.üniteye kadar sorumlu tutulur. Sınav süresi her ders için 30 dakika ve her dersin sınavı 20 sorudan oluşur.

AÖF DERS ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

AÖF sınavlarında ara sınav ortalamayı %30 dönem sonu sınavı ise %70 etkilemekte. Ortalaması 35 puan ve üstü olan öğrenciler dersi geçerken 35’in altı olan öğrenciler FF notuyla dersten kalacak.

ANADOLU AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; üç oturum halinde yapılacak olan AÖF sınavlarının ilk oturumu 7 Aralık'ta, ikinci oturumu ise 8 Aralık’ta yapılacak.