Aşk ve gözyaşı hangi diziden uyarlama? Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti

Barış Arduç'un Selim karakterini oynadığı ve Hande Erçel'in Meyra karakterini canlandırdığı Aşk ve Gözyaşı beğeni toplamayı başardı. Dizinin hangi diziden uyarlama olduğu da merak edildi.
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Aşk ve Gözyaşı'nın fragmanı beğeni topladı. Güney Kore'de reyting rekorları kırmayı başaran Queen of Tears dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Meyra ve Selim'in aldığı haberi sonrası mücadele ettiklerini konu alan dizideki gelişmeler ele alınacak.
Ekranların yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı fragmanı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Barış Arduç
Hande Erçel
Berk Cankat
Senan Kara
Şenay Gürler
Feri Güler
Kubilay Tunçer
Öznur Serçeler
Mert Denizmen
Aslı İnandık
Necat Bayar
Lorin Merhart
Afranur Karagöz
Gürhan Altundaşa
Ali İpin
Sanem Çelik