Aşk ve gözyaşı hangi diziden uyarlama? Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti

Barış Arduç'un Selim karakterini oynadığı ve Hande Erçel'in Meyra karakterini canlandırdığı Aşk ve Gözyaşı beğeni toplamayı başardı. Dizinin hangi diziden uyarlama olduğu da merak edildi.

AŞK VE GÖZYAŞI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Aşk ve Gözyaşı'nın fragmanı beğeni topladı. Güney Kore'de reyting rekorları kırmayı başaran Queen of Tears dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Meyra ve Selim'in aldığı haberi sonrası mücadele ettiklerini konu alan dizideki gelişmeler ele alınacak.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ekranların yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı fragmanı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Barış Arduç

Hande Erçel

Berk Cankat

Senan Kara

Şenay Gürler

Feri Güler



Kubilay Tunçer

Öznur Serçeler

Mert Denizmen

Aslı İnandık

Necat Bayar

Lorin Merhart

Afranur Karagöz

Gürhan Altundaşa

Ali İpin

Sanem Çelik