Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Aşk ve gözyaşı hangi diziden uyarlama? Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti

Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi hangi diziden uyarlama merak edilirken nerede çekildiği de gündeme yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aşk ve gözyaşı hangi diziden uyarlama? Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 15:59

'un Selim karakterini oynadığı ve 'in Meyra karakterini canlandırdığı Aşk ve Gözyaşı beğeni toplamayı başardı. Dizinin hangi diziden uyarlama olduğu da merak edildi.

AŞK VE GÖZYAŞI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Aşk ve Gözyaşı'nın fragmanı beğeni topladı. Güney Kore'de reyting rekorları kırmayı başaran Queen of Tears dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Meyra ve Selim'in aldığı haberi sonrası mücadele ettiklerini konu alan dizideki gelişmeler ele alınacak.

Aşk ve gözyaşı hangi diziden uyarlama? Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ekranların yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı fragmanı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Barış Arduç
Hande Erçel
Berk Cankat
Senan Kara
Şenay Gürler
Feri Güler

Aşk ve gözyaşı hangi diziden uyarlama? Dizinin oyuncu kadrosu dikkat çekti


Kubilay Tunçer
Öznur Serçeler
Mert Denizmen
Aslı İnandık
Necat Bayar
Lorin Merhart
Afranur Karagöz
Gürhan Altundaşa
Ali İpin
Sanem Çelik

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi hakkında konuştu! Yaş farkı gündem oldu
ETİKETLER
#barış arduç
#hande erçel
#Aşk Ve Gözyaşı
#Güney Kore Dizisi
#Queen Of Tears
#Dizi Uyarlaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.