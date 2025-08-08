Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Askerlik yol parası nasıl alınır? MSB askerlik yol ücreti alma adımları 2025

2025 askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, askere gideceklerin yol masraflarını nasıl alacakları merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik yol parasının alınma adımlarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Askerlik yol parası nasıl alınır? MSB askerlik yol ücreti alma adımları 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 14:08

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yol parası askere gidecek olanlara veriliyor. Herhangi bir şubesine başvurarak para talebinde bulunabiliyorunuz. İşlemlerin ardından 3 iş günü içerisinde askerlik parası hesabınıza yatıyor. Askerlik görevini yerine getirecek olan erler, sevk edildikleri birliklere ulaşım masraflarını devletten talep edebilirler. MSB, bu ödemelerin nasıl alınacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?

Askere gidecek olan erlerin yol paralarını alabilmeleri için öncelikle sevk evraklarını almaları gerekmektedir. Bu evrakı aldıktan sonra, PTT şubesine başvurarak ödeme talebinde bulunabilirsiniz.

PTT şubesine yapacağınız başvuruda kimlik belgenizi ibraz etmeniz ve "Asal Ödemeler" ifadesini kullanmanız gerekmektedir. Başvurunuzun ardından yol masrafı, genellikle 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır.

Askerlik yol parası nasıl alınır? MSB askerlik yol ücreti alma adımları 2025

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR, KAÇ GÜN?

Askerlik yol parasını alacak olanlar, sevk evraklarını tamamladıktan sonra herhangi bir PTT şubesine başvurarak ücretlerini alabilirler. "Asal Ödemeler" beyanı ile yapılan başvurunun ardından genellikle 3 iş günü içinde ödeme hesabınıza yansıtılır. Bu süreç, PTT'nin yoğunluğuna ve sistemdeki olası gecikmelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, başvurunuzu erkenden yapmanız ve PTT'den teyit almanız önemlidir.

Askerlik yol parası nasıl alınır? MSB askerlik yol ücreti alma adımları 2025

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR 2025?

MSB resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre askerlik yol parası hesabı şöyle:

"22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Askerlik yol parası nasıl alınır? MSB askerlik yol ücreti alma adımları 2025

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli"

Sıkça Sorulan Sorular

Askerlik yol parası başvurusu için hangi belgeler gereklidir?
Askerlik yol parası başvurusu için sevk evrakınız ve kimlik belgeniz yeterlidir. Bu belgelerle herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödeme talebinde bulunabilirsiniz.
Yol parası hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım?
Eğer yol parası 3 iş günü içinde hesabınıza yatmadıysa, başvuru yaptığınız PTT şubesiyle iletişime geçerek durumu kontrol edebilirsiniz. Gerekirse, bağlı olduğunuz askerlik şubesinden de destek alabilirsiniz.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır 2025? Askerlik yerleri açıklandı
ETİKETLER
#askerlik
#PTT
#Yol Parası
#Askerlik Hizmetleri
#Askere Sevk
#Askere Gitme Ücretleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.