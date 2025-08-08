Askerlik yol parası nasıl alınır? MSB askerlik yol ücreti alma adımları 2025

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre askerlik yol parası askere gidecek olanlara veriliyor. Herhangi bir PTT şubesine başvurarak para talebinde bulunabiliyorunuz. İşlemlerin ardından 3 iş günü içerisinde askerlik parası hesabınıza yatıyor. Askerlik görevini yerine getirecek olan erler, sevk edildikleri birliklere ulaşım masraflarını devletten talep edebilirler. MSB, bu ödemelerin nasıl alınacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?

Askere gidecek olan erlerin yol paralarını alabilmeleri için öncelikle sevk evraklarını almaları gerekmektedir. Bu evrakı aldıktan sonra, PTT şubesine başvurarak ödeme talebinde bulunabilirsiniz.

PTT şubesine yapacağınız başvuruda kimlik belgenizi ibraz etmeniz ve "Asal Ödemeler" ifadesini kullanmanız gerekmektedir. Başvurunuzun ardından yol masrafı, genellikle 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır.

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR, KAÇ GÜN?

Askerlik yol parasını alacak olanlar, sevk evraklarını tamamladıktan sonra herhangi bir PTT şubesine başvurarak ücretlerini alabilirler. "Asal Ödemeler" beyanı ile yapılan başvurunun ardından genellikle 3 iş günü içinde ödeme hesabınıza yansıtılır. Bu süreç, PTT'nin yoğunluğuna ve sistemdeki olası gecikmelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, başvurunuzu erkenden yapmanız ve PTT'den teyit almanız önemlidir.

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR 2025?

MSB resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre askerlik yol parası hesabı şöyle:

"22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli"