27°
ASKİ Ankara su kesintisi 5 Eylül! Ankara'da suların geleceği saat duyuruldu

Ankara su kesintileri ASKİ tarafından paylaşılıyor. 5 Eylül Cuma günü meydana gelen arıza bakım çalışmalarından etkilenen yerler ve suların ne zaman geleceği netleşti. Beypazarı, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle gibi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor.

ASKİ Ankara su kesintisi 5 Eylül! Ankara'da suların geleceği saat duyuruldu
Bugün sabah saatlerinden itibaren 'da birçok bölgede geçerli ola su kesintilerinin biteceği saat belli olurken ASKİ verileri paylaştı.

ANKARA SU KESİNTİSİ ASKİ VERİLERİ 5 EYLÜL CUMA

BEYPAZARI

04.09.2025 22:30 – 05.09.2025 09:00 → İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer, Ayvaşık (bir kısmı)

03.09.2025 20:00 – 04.09.2025 08:00 → Gürğaç, Yeşilağaç, Fasıl

ETİMESGUT

05.09.2025 08:00 – 15:00 → Atakent Mahallesi, Topçu Mahallesi

ASKİ Ankara su kesintisi 5 Eylül! Ankara'da suların geleceği saat duyuruldu

ÇANKAYA

05.09.2025 07:00 – 12:00 → Dodurga Mahallesi (5144, 5175, 5141, 4986, 5134, 5133 cadde ve civarı)

YENİMAHALLE

05.09.2025 09:30 – 15:00 → Yakacık Mahallesi, 3585. Cadde ve civarı

ÇUBUK

05.09.2025 10:00 – 15:00 → Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Dicle Sokak ve civarı

04.09.2025 05:00 → (tamamlanma saati belirtilmemiş)

ASKİ Ankara su kesintisi 5 Eylül! Ankara'da suların geleceği saat duyuruldu

KEÇİÖREN

05.09.2025 11:30 – 15:00 → Bademlik Mahallesi, Osmangazi Mahallesi

ALTINDAĞ

05.09.2025 12:00 – 17:00 → Örnek Mahallesi

POLATLI

05.09.2025 00:00 – 10:00 → Polatlı Geneli

TGRT Haber
