Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Avatar 3 ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

Beyaz perdenin sevilen yapımlarından biri olan Avatar, serileri ile beğeni topladı. Vizyona girdiği an gişe rekorları kıran Avatar'ın 3. filmi merakla beklenirken Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avatar 3 ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 16:14

Avatar: Ateş ve Kül, heyeceanla beklenirken yönetmenliğini yapıyor. Tahmini vizyon tarihi belli olurken, binlerce kişi filmin çıkmasını bekliyor.

AVATAR 3 NE ZAMAN ÇIKACAK 2025?

James Cameron tarafından yönetilen filmin 19 Aralık 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Amerikan epik bilimkurgu filmi olan Avatar, dört devam filmi olması planlanıyor. Avatar 2, 2022 tarihinde vizyona girerken 3. için bekleyiş devam ediyor. Filmin 19 Aralık itibarıyla beyaz perdede yer alması tahmin ediliyor.

Avatar 3 ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

Avatar 3 filminden önce yayımlanan 2. film 2022 tarihinde vizyona girerken üç sene sonra 20th Century Studios tarafından 19 Aralık 2025'te piyasaya sürülecek. Binlerce kişi vizyona girmesi için gün saymaya başladı.

Avatar 3 ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

AVATAR 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİNİN İSİMLERİ

Na’vi

  • Sam Worthington – Jake Sully
  • Zoe Saldana – Neytiri
  • CCH Pounder – Mo’at
  • Cliff Curtis – Tonowari
  • David Thewlis – (Na’vi karakter, adı açıklanmadı)

İnsan

  • Joel David Moore – Dr. Norm Spellman
  • Matt Gerald – Onbaşı Lyle Wainfleet
  • Giovanni Ribisi – Parker Selfridge
  • Dileep Rao – Dr. Max Patel
  • Edie Falco – General Ardmore
  • Brendan Cowell – Mick Scoresby
  • Michelle Yeoh – Dr. Karina Mogue
  • Jemaine Clement – Dr. Ian Garvin
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinema bileti 80 TL hangi sinemalarda? Ucuz bilet kampanyası bugün sona eriyor
ETİKETLER
#james cameron
#film
#oyuncular
#Avatar 3
#Bilimkurgu
#Vizyon Tarihi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.