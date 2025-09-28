Avatar 3 ne zaman çıkacak? 2025 vizyon tarihi belli oldu

Avatar: Ateş ve Kül, heyeceanla beklenirken James Cameron yönetmenliğini yapıyor. Tahmini vizyon tarihi belli olurken, binlerce kişi filmin çıkmasını bekliyor.

AVATAR 3 NE ZAMAN ÇIKACAK 2025?

James Cameron tarafından yönetilen filmin 19 Aralık 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Amerikan epik bilimkurgu filmi olan Avatar, dört devam filmi olması planlanıyor. Avatar 2, 2022 tarihinde vizyona girerken 3. film için bekleyiş devam ediyor. Filmin 19 Aralık itibarıyla beyaz perdede yer alması tahmin ediliyor.

Avatar 3 filminden önce yayımlanan 2. film 2022 tarihinde vizyona girerken üç sene sonra 20th Century Studios tarafından 19 Aralık 2025'te piyasaya sürülecek. Binlerce kişi vizyona girmesi için gün saymaya başladı.

AVATAR 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİNİN İSİMLERİ

Na’vi

Sam Worthington – Jake Sully

Zoe Saldana – Neytiri

CCH Pounder – Mo’at

Cliff Curtis – Tonowari

David Thewlis – (Na’vi karakter, adı açıklanmadı)

İnsan