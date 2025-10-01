Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı son dakika? Barım davasında son durum belli oldu

Birçok ünlünün menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Bugün gerçekleşen davada 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım için tahliye kararı verildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan menajer uzun süredir cezaevindeydi. Bütün sanatçı arkadaşları ise davada yalnız bırakmadı.

1 Ekim Çarşamba günü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkan Ayşe Barım davasında karar çıktı. Menajer Barım için tahliye kararı verilirken dava sonuçlandı.

Birçok ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı. Bugün görülen davada ise tahliye kararı çıktı.