17°
Aktüel
Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı son dakika? Barım davasında son durum belli oldu

Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Bugün görülen davada son dakika kararı çıktı.

Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı son dakika? Barım davasında son durum belli oldu
Birçok ünlünün menajerliğini yapan hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

AYŞE BARIM TAHLİYE OLDU MU SON DAKİKA?

Bugün gerçekleşen davada 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Ayşe Barım için kararı verildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan menajer uzun süredir cezaevindeydi. Bütün sanatçı arkadaşları ise davada yalnız bırakmadı.

Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı son dakika? Barım davasında son durum belli oldu

AYŞE BARIM SERBEST BIRAKILDI MI?

1 Ekim Çarşamba günü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkan Ayşe Barım davasında karar çıktı. Menajer Barım için tahliye kararı verilirken dava sonuçlandı.

Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı son dakika? Barım davasında son durum belli oldu

AYŞE BARIM DAVASINDA SON DURUM VE KARAR SON DAKİKA

Birçok ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı. Bugün görülen davada ise tahliye kararı çıktı.

