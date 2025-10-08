Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Günden güne değişen akaryakıt fiyatlarında yeni tabela belli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında uygulanması beklenen indirim geldi.
Motorin ve benzin fiyatları günden güne değişirken yeni indirim bekleniyordu. 8 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Binlerce araç sahibi akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirim sonrasında motorine de 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında 1 lira 24 kuruş indirim uygulanırken yeni fiyatlar tabelaya yansıdı.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 52.10 TL / litre
Motorin: 53.19 TL / litre
LPG: 27.71 TL / litre
Anadolu Yakası
Benzin: 51.94 TL / litre
Motorin: 53.05 TL / litre
LPG: 27.08 TL / litre
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 52.95 TL / litre
Motorin: 54.20 TL / litre
LPG: 27.60 TL / litre
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 53.28 TL / litre
Motorin: 54.53 TL / litre
LPG: 27.53 TL / litre