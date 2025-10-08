Menü Kapat
TGRT Haber
Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin indirimi binlerce araç sahibini ilgilendirmeye devam ederken 8 Ekim güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu.

Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları
Günden güne değişen fiyatlarında yeni tabela belli oldu. ve fiyatlarında uygulanması beklenen indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ SON DAKİKA 8 EKİM?

Motorin ve benzin fiyatları günden güne değişirken yeni indirim bekleniyordu. 8 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Binlerce araç sahibi akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI SON DAKİKA?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirim sonrasında motorine de 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında 1 lira 24 kuruş indirim uygulanırken yeni fiyatlar tabelaya yansıdı.

Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 8 EKİM

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 52.10 TL / litre

Motorin: 53.19 TL / litre

LPG: 27.71 TL / litre

Anadolu Yakası

Benzin: 51.94 TL / litre

Motorin: 53.05 TL / litre

LPG: 27.08 TL / litre

Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 52.95 TL / litre

Motorin: 54.20 TL / litre

LPG: 27.60 TL / litre

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53.28 TL / litre

Motorin: 54.53 TL / litre

LPG: 27.53 TL / litre

#Türkiye
#benzin
#motorin
#akaryakıt
#fiyat indirimi
#Aktüel
