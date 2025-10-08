Benzine indirim var mı, geldi mi 8 Ekim? Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

Günden güne değişen akaryakıt fiyatlarında yeni tabela belli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında uygulanması beklenen indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ SON DAKİKA 8 EKİM?

Motorin ve benzin fiyatları günden güne değişirken yeni indirim bekleniyordu. 8 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 24 kuruş, motorine ise 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Binlerce araç sahibi akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI SON DAKİKA?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirim sonrasında motorine de 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında 1 lira 24 kuruş indirim uygulanırken yeni fiyatlar tabelaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 8 EKİM

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 52.10 TL / litre

Motorin: 53.19 TL / litre

LPG: 27.71 TL / litre

Anadolu Yakası

Benzin: 51.94 TL / litre

Motorin: 53.05 TL / litre

LPG: 27.08 TL / litre

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 52.95 TL / litre

Motorin: 54.20 TL / litre

LPG: 27.60 TL / litre

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53.28 TL / litre

Motorin: 54.53 TL / litre

LPG: 27.53 TL / litre