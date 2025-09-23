Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş erteleme maçında kimler eksik? Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı durumu

Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik belli oldu. Bugün açıklanan BJK kamp kadrosuna göre Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı gibi isimlerin maçta forma giyip giymeyeceği belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş erteleme maçında kimler eksik? Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:06

Trendyol 1. hafta erteleme maçında yarın ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçta eksik ve sakat olan isimler duyuruldu.

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında, 24 Eylül Çarşamba günü BJK-Kayserispor maçı oynanacak. Bugün açıklanan kamp kadrosuna göre oynayacak isimler belli oldu. Statü gereği yeni transfer olan Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı olan ve maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da forma giyemeyecek.

Beşiktaş erteleme maçında kimler eksik? Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı durumu

NDİDİ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig erteleme maçında forma giyecek olan isimler belli oldu. BJK kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu yer alırken Ndidi, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Beşiktaş erteleme maçında kimler eksik? Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı durumu

TİAGO DJALO KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bugün açıklanan kamp kadrosunda yer almayan Tiago Djalo, statü gereği yeni transfer olmasından dolayı Süper Lig 1. hafta erteleme maçında forma giyemeyecek. Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut da statü gereği forma giyemeyen isimler arasında yer alıyor.

https://x.com/Besiktas/status/1970461344039346564?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor kamp kadrosu belli oldu
Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!
ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#salih uçan
#Taylan Bulut
#Ndidi
#Vaclav Cerny
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.