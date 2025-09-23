Beşiktaş erteleme maçında kimler eksik? Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı durumu

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçta eksik ve sakat olan isimler duyuruldu.

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında, 24 Eylül Çarşamba günü BJK-Kayserispor maçı oynanacak. Bugün açıklanan kamp kadrosuna göre oynayacak isimler belli oldu. Statü gereği yeni transfer olan Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı olan Salih Uçan ve maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da forma giyemeyecek.

NDİDİ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig erteleme maçında forma giyecek olan isimler belli oldu. BJK kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu yer alırken Ndidi, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

TİAGO DJALO KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bugün açıklanan kamp kadrosunda yer almayan Tiago Djalo, statü gereği yeni transfer olmasından dolayı Süper Lig 1. hafta erteleme maçında forma giyemeyecek. Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut da statü gereği forma giyemeyen isimler arasında yer alıyor.

