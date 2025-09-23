Menü Kapat
Editor
 | Sumru Tarhan

Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor kamp kadrosu belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış devam ederken Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı araştırması başladı. BJK Kayserispor maç kamp kadrosu da duyuruldu.

Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor kamp kadrosu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:48

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan maça kısa süre kala 'nün maçta forma giyip giymeyeceği de merak edildi. Adnan Deniz Kayatepe'nin hakemliğini üstleneceği maçında oynayacak olan isimlerin kadrosu belli oldu.

ORKUN KÖKÇÜ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI, VAR MI?

Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Kökçü, 1 maç ceza alırken cezası sona erdi. Profesyonel Disiplin Kurulu'nun kararlarına göre 1 maçtan men olan Kökçü'nün cezası sona ererken Kayserispor maç kamp kadrosunda yer aldı. Göztepe maçında cezalı olan isim Kayserispor maçında forma giyebilecek.

Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor kamp kadrosu belli oldu

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR KAMP KADROSU

'de oynanacak BJK Kayserispor maçına kısa süre kala siyah beyazlı ekibin kamp kadrosu da duyuruldu. Kadroda yer alan isimler şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor kamp kadrosu belli oldu

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, YOK?

Bugün siyah beyazlı ekip tarafından açıklanan kadroya göre yukarıda yer alan isimler şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut ise forma giyemeyecek. Sakatlığı olan Salih Uçan ve maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da maçta görev almaması bekleniyor.

https://x.com/Besiktas/status/1970461344039346564

Sergen Yalçın'a İngiliz eldiven: Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#orkun kökçü
#haber
#kadro
#Aktüel
