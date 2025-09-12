Beşiktaş Galatasaray ilk derbisi nerede, ne zaman oynanacak belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış devam ederken GS BJK derbisinin tarihi duyuruldu.
Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'de oynanacak olan derbilerin tarihleri belli oldu. GS BJK derbisi 4 Ekim'de oynanırken RAMS Park'ta oynanacak. Müsabakanın saati 20.00 olarak belirlendi. Derbi günü stadyuma taraftar akını yaşanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü 10.00'de oynanacak. Nefes kesen derbi için bekleyiş sürerken 8,11, 14 ve 16. hafta derbilerinin tarihi netleşti.
TFF tarafından duyurulan fikstüre göre derbi tarihleri belli oldu. İşte dev mücadelelerin tarihleri:
8. Hafta
4 Ekim Cumartesi, 20.00
Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta
1 Kasım Cumartesi, 20.00
Galatasaray - Trabzonspor
2 Kasım Pazar, 20.00
Beşiktaş - Fenerbahçe
14. Hafta
1 Aralık Pazar, 20.00
Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta
14 Aralık Pazar, 20.00
Trabzonspor - Beşiktaş