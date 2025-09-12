Beşiktaş Galatasaray ilk derbisi nerede, ne zaman oynanacak belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de yarış devam ederken GS BJK derbisinin tarihi duyuruldu.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY İLK DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'de oynanacak olan derbilerin tarihleri belli oldu. GS BJK derbisi 4 Ekim'de oynanırken RAMS Park'ta oynanacak. Müsabakanın saati 20.00 olarak belirlendi. Derbi günü stadyuma taraftar akını yaşanması bekleniyor.

BJK GS DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü 10.00'de oynanacak. Nefes kesen derbi için bekleyiş sürerken 8,11, 14 ve 16. hafta derbilerinin tarihi netleşti.

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025

TFF tarafından duyurulan fikstüre göre derbi tarihleri belli oldu. İşte dev mücadelelerin tarihleri:

8. Hafta

4 Ekim Cumartesi, 20.00

Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta

1 Kasım Cumartesi, 20.00

Galatasaray - Trabzonspor

2 Kasım Pazar, 20.00

Beşiktaş - Fenerbahçe

14. Hafta

1 Aralık Pazar, 20.00

Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta

14 Aralık Pazar, 20.00

Trabzonspor - Beşiktaş