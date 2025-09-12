Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Aktüel
Beşiktaş Galatasaray ilk derbisi nerede, ne zaman oynanacak belli oldu

Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Heyecanla beklenen Beşiktaş Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı netleşirken oynanacağı stadyum da taraftarın gündeminde.

Beşiktaş Galatasaray ilk derbisi nerede, ne zaman oynanacak belli oldu
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de yarış devam ederken GS BJK derbisinin tarihi duyuruldu.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY İLK DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonluk yarışının devam ettiği Süper Lig'de oynanacak olan derbilerin tarihleri belli oldu. GS BJK derbisi 4 Ekim'de oynanırken RAMS Park'ta oynanacak. Müsabakanın saati 20.00 olarak belirlendi. Derbi günü stadyuma taraftar akını yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş Galatasaray ilk derbisi nerede, ne zaman oynanacak belli oldu

BJK GS DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan fikstüre göre beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi günü 10.00'de oynanacak. Nefes kesen derbi için bekleyiş sürerken 8,11, 14 ve 16. hafta derbilerinin tarihi netleşti.

Beşiktaş Galatasaray ilk derbisi nerede, ne zaman oynanacak belli oldu

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025

tarafından duyurulan fikstüre göre derbi tarihleri belli oldu. İşte dev mücadelelerin tarihleri:

8. Hafta
4 Ekim Cumartesi, 20.00
Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta
1 Kasım Cumartesi, 20.00
Galatasaray - Trabzonspor

2 Kasım Pazar, 20.00
Beşiktaş - Fenerbahçe

14. Hafta
1 Aralık Pazar, 20.00
Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta
14 Aralık Pazar, 20.00
Trabzonspor - Beşiktaş

