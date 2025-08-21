BİM Aktüel kırtasiye ürünleri 2025: Defter, kalem, çanta, boya kalemi seti...BİM kırtasiye ürünleri indirim kataloğu bekleniyor!

Eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala veliler ve öğrenciler okul alışverişlerini yapmaya başlarken gözler BİM kırtasiye ürünler aktüel kataloğunda. İndirimli kırtasiye ürünleri satın almak isteyenler BİM şubelerinde okul öncesi alışverişi yapacak.

BİM AKTÜEL KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2025 NE ZAMAN GELECEK?

Okulların başlamasına kısa süre kala binlerce kişi okul alışverişlerine başladı. BİM aktüel kataloğu aracılığı ile alacaklarını listeleyecek olanlar için bekleyiş devam ediyor. BİM aktüel kırtasiye ürün kataloğu henüz paylaşılmazken cuma günü paylaşılması bekleniyor. Binlerce vatandaş okul kırtasiye alışverişi için BİM kırtasiye aktüel kataloğunu bekliyor. Kalem, defter, çanta, boya seti, dosya, beslenme çantası, kalemlik ve çanta gibi eşyaların uygun fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 AĞUSTOS

BİM aktüel indirim kataloğu 26 Ağustos ürünleri belli oldu.

Fairy Platinum Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü → 119 TL

Pop Girls Makyaj Seti → 429 TL

Pop Girls Dudak Parlatıcısı Seti → 379 TL

Naturalove Puff Sünger Seti → 85 TL

We Mara Simli Jel Far → 85 TL

We Mara Simli Maskara → 145 TL

Oje Mara Renk Değiştiren → 65 TL

Oje Mara Karanlıkta Parlayan → 65 TL

Urban Care Sıvı Saç Kremi 200 ml → 119 TL

Repute-Chronic Roll-On Kadın/Erkek → 69,50 TL

Repute-Chronic Deodorant Kadın/Erkek 150 ml → 85 TL

Chronic Men Parfüm 100 ml → 189 TL

Doğal Kabak Banyo Kesesi → 85 TL

Sırt Banyo Kesesi Sisal Lionesse → 85 TL

Difaş Bio Care Tarak Çeşitleri → 49,50 TL

Melissa Şeffaf Mandal Toka Çeşitleri → 39,50 TL

Kiğılı Boxer Erkek → 125 TL

Kiğılı Atlet Erkek → 125 TL

Polo Club Büstiyer Kadın → 135 TL (2’li)

Polo Club Takım Kadın → 195 TL

Castelli Seamless Büstiyer Kadın → 389 TL

Vtex Patik Çorap Kadın → 62,50 TL (5’li)

Vtex Bebek Çorabı Kız-Erkek → 36,50 TL (3’lü)

Vtex Patik Çorap Erkek → 62,50 TL (5’li)

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg → 64,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml → 53,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml → 67,50 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml → 67,50 TL

Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml → 57,50 TL

Vanish Leke Çıkarıcı Sprey 3’ü 1 Arada 500 ml → 99 TL

Higienic Ahşap Temizleyici 1000 ml → 59,50 TL

Brio Fırın, Ocak, Mangal Temizleyici 500 ml → 59,50 TL

Protex Kraft Kağıt Pişirme Kağıdı 8 m → 39,50 TL

Sera Buzdolabı Poşeti Orta Boy 200’lü → 35 TL

Power B Düğme Pil 2032 (4’lü) → 39,50 TL

Eltiled 9W Ampul Avantaj Kutusu (3’lü) → 71 TL

Ejder Meyvesi WC Blok Domestos → 65 TL

Doypack Sıvı Sabun 750 ml → 69,50 TL

Molinedo Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g → 149 TL

Bursa Gazozu Karışık Meyve Aromalı 6x200 ml → 44,50 TL

Teatone Çilek & Ananas Aromalı Soğuk Çay 1,5 L → 27,50 TL

Avoya Meyveli Mineralli Gazlı İçecek 4x250 ml → 74,50 TL

Herby Matcha Tozu Çeşitleri 25 g → 149 TL

Çilekli GoFret Oslo 1000 g → 89,50 TL

Eti Burçak Limon Kremalı Bisküvi 4x100 g → 59 TL

Çilek Kremalı Bisküvi 61 g → 9,75 TL

Eti Popkek Portakallı Kek 60 g → 8,50 TL

Luppo Karadut & Böğürtlen Meyve Aromalı Gofret 182 g → 59 TL

Onix Dolgulu Sert Şeker 5x38 g → 29 TL

First Sakız 2x27 g (Çeşitleri) → 45 TL

Wafermaster Fındık Kremalı Gofret 1086 g → 179 TL

Wafermaster Fındık Kremalı Küp Gofret 200 g → 55 TL

Wafermaster Çikolata Kremalı Gofret 216 g → 59 TL

Mimosa Karamelli Bisküvi 182 g → 29 TL

Avşar Doğal Maden Suyu 6x200 ml → 29,50 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Kola Şekersiz 2,5 L → 42 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Portakal Aromalı Şekersiz 2,5 L → 42 TL

Fiskobirlik Sürülebilir Fındık Kreması 1500 g → 158 TL

Benimo Bitter Çikolata Kaplı Bisküvi 207 g → 59 TL

Keyifce Cevizli Pestil 400 g → 99,50 TL

Patito Patates Cipsi Çeşitleri 200 g → 39,50 TL

Özmo Cool Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 16 g → 39,50 TL