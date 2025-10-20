Brawl Stars çöktü mü? 20 Ekim bağlantı hatası bildirimi yapıldı

Brawl Stars oyununu oynayanların gündeminde sorun mu var sorusu yer aldı. Sabah saatlerinde yaşanan ağ hatası sonrasında oyuna erişmek isteyenler zor anlar yaşadı.

BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

En çok indirilen oyunlar arasında yer alan Brawl Stars'ın bugün erişim sorunları yaşaması dikkat çekti. Uygulamada zaman zaman bağlantı hataları meydana gelebiliyor. 20 Ekim Pazartesi günü meydana gelen bağlantı hatası nedeniyle kullanıcılar uygulamaya girerken zorluk yaşadı. Uygulamalarda zaman zaman bağlantı hataları meydana gelebiliyor. Kısa süre içerisinde sorunun çözülmesi bekleniyor.

BRAWL STARS KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017 tarihinde beta sürümü çıkartılan çok oyunculuk gerçek zamanlı strateji oyunu Brawl Stars günden güne oynanmaya devam ediyor. Keyifli vakit geçirmeye yardımcı olan oyunun küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018 olourken 9 Haziran 2020 tarihinde Çin'de yayınlanmıştı. 20 Ekim günü meydana gelen bağlantı hatası nedeniyle kullanıcılar oyuna giriş yapamadığını belirtti. Kısa süreli teknik bir sorun yaşandığı tahmin edilirken kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor.

BRAWL STARS SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Uzun yıllardır oyun dünyasında adından söz ettiren oyunda bugün bazı erişim sorunları yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan sorun için çalışmalar sürerken herhangi bir erişim engeli durumu bulunmuyor. Kullanıcılar kısa süre sonra oyuna giriş yapabilecek.