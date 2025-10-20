Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Brawl Stars çöktü mü? 20 Ekim bağlantı hatası bildirimi yapıldı

Birçok kişinin uzun zamandır oynadığı Brawl Stars oyununda bugün yaşanan bağlantı hatası sonrası çöktü mü araması da yükseldi. Oyunda sabah saatlerinde yaşanan sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brawl Stars çöktü mü? 20 Ekim bağlantı hatası bildirimi yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 10:50

oyununu oynayanların gündeminde sorun mu var sorusu yer aldı. Sabah saatlerinde yaşanan ağ hatası sonrasında oyuna erişmek isteyenler zor anlar yaşadı.

BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ 20 EKİM?

En çok indirilen oyunlar arasında yer alan Brawl Stars'ın bugün erişim sorunları yaşaması dikkat çekti. Uygulamada zaman zaman bağlantı hataları meydana gelebiliyor. 20 Ekim Pazartesi günü meydana gelen bağlantı hatası nedeniyle kullanıcılar uygulamaya girerken zorluk yaşadı. Uygulamalarda zaman zaman bağlantı hataları meydana gelebiliyor. Kısa süre içerisinde sorunun çözülmesi bekleniyor.

Brawl Stars çöktü mü? 20 Ekim bağlantı hatası bildirimi yapıldı

BRAWL STARS KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017 tarihinde beta sürümü çıkartılan çok oyunculuk gerçek zamanlı strateji oyunu Brawl Stars günden güne oynanmaya devam ediyor. Keyifli vakit geçirmeye yardımcı olan oyunun küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018 olourken 9 Haziran 2020 tarihinde Çin'de yayınlanmıştı. 20 Ekim günü meydana gelen bağlantı hatası nedeniyle kullanıcılar oyuna giriş yapamadığını belirtti. Kısa süreli teknik bir sorun yaşandığı tahmin edilirken kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor.

Brawl Stars çöktü mü? 20 Ekim bağlantı hatası bildirimi yapıldı

BRAWL STARS SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Uzun yıllardır oyun dünyasında adından söz ettiren oyunda bugün bazı erişim sorunları yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan sorun için çalışmalar sürerken herhangi bir erişim engeli durumu bulunmuyor. Kullanıcılar kısa süre sonra oyuna giriş yapabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırgın Çiçekler'in oyuncusu Nil Keser'in yeni meslek tercihi şaşırttı
ETİKETLER
#brawl stars
#erişim sorunu
#teknik sorun
#Oyun Hatası
#Ağ Hatası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.