Bugün hangi maçlar var 4 Eylül? Milli maç için heyecanlı bekleyiş

Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan müsabakaların saati netleşti. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşam Türkiye - Gürcistan maçı oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 4 EYLÜL 2025?

4 Eylül Perşembe akşamının programına göre oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

14:00 | Kahramanmaraş – Osmaniyespor (A Spor)

16:00 | Isparta 32 Spor – Kırşehirspor (A Spor)

21:00 | Bursaspor – Söğütspor (A Spor)

2026 Dünya Kupası Eleme Maçları

17:00 | Kazakistan – Galler (Yayın Yok)

19:00 | Gürcistan – Türkiye (TV8 / CBC Sport / Exxen)

19:00 | Litvanya – Malta (Yayın Yok)

21:45 | Bulgaristan – İspanya (Yayın Yok)

21:45 | Hollanda – Polonya (CBC Sport)

21:45 | Lihtenştayn – Belçika (S Sport Plus)

21:45 | Lüksemburg – Kuzey İrlanda (Yayın Yok)

21:45 | Slovakya – Almanya (Yayın Yok)

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan milli maça kısa süre kaldı. Bugün 19.00'da başlayacak olan müsabakada A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'a konuk oluyor. Nefeslerin tutulduğu maç TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.