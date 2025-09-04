Menü Kapat
Bugün hangi maçlar var 4 Eylül? Milli maç için heyecanlı bekleyiş

Trendyol Süper Lig, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, ZTK gibi organizasyonlarda heyecan devam ederken bugün hangi maçlar var merak edildi. Binlerce kişinin canlı olarak takip edeceği futbol maçlarının programı netleşti. 4 Eylül akşamı oynanacak olan maçların kanalı ve saati de duyuruldu.

Bugün hangi maçlar var 4 Eylül? Milli maç için heyecanlı bekleyiş
Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan müsabakaların saati netleşti. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşam - maçı oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 4 EYLÜL 2025?

4 Eylül Perşembe akşamının programına göre oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

14:00 | Kahramanmaraş – Osmaniyespor (A Spor)

16:00 | Isparta 32 Spor – Kırşehirspor (A Spor)

21:00 | Bursaspor – Söğütspor (A Spor)

Bugün hangi maçlar var 4 Eylül? Milli maç için heyecanlı bekleyiş

2026 Dünya Kupası Eleme Maçları

17:00 | Kazakistan – Galler (Yayın Yok)

19:00 | Gürcistan – Türkiye (TV8 / CBC Sport / Exxen)

19:00 | Litvanya – Malta (Yayın Yok)

21:45 | Bulgaristan – İspanya (Yayın Yok)

21:45 | Hollanda – Polonya (CBC Sport)

Bugün hangi maçlar var 4 Eylül? Milli maç için heyecanlı bekleyiş

21:45 | Lihtenştayn – Belçika (S Sport Plus)

21:45 | Lüksemburg – Kuzey İrlanda (Yayın Yok)

21:45 | Slovakya – Almanya (Yayın Yok)

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan milli maça kısa süre kaldı. Bugün 19.00'da başlayacak olan müsabakada A Milli Takımımız, Gürcistan'a konuk oluyor. Nefeslerin tutulduğu maç TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

