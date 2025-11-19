Bugün maç var mı, kimin 19 Kasım? Günün maç programı

Bu akşam hangi maçlar var merak edilirken günün maçlarının saati ve kanalı duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

19 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:

11:00 | Stallion - Lion City — AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Spor Smart | Smart Spor HD

15:00 | Melbourne City - Ho Chi Minh — AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Spor Smart | Smart Spor HD

20:45 | Juventus - Lyon — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

20:45 | Wolfsburg - Manchester Utd — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

23:00 | Arsenal - Real Madrid — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | TRT Spor | Disney Plus

23:00 | Paris FC - Benfica — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

23:00 | Valerenga - St. Pölten — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus