Bugün maç var mı, kimin 19 Kasım? Günün maç programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşam hangi maçlar var merak edilirken günün maçlarının saati ve kanalı duyuruldu.
19 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:
11:00 | Stallion - Lion City — AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Spor Smart | Smart Spor HD
15:00 | Melbourne City - Ho Chi Minh — AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Spor Smart | Smart Spor HD
20:45 | Juventus - Lyon — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
20:45 | Wolfsburg - Manchester Utd — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
23:00 | Arsenal - Real Madrid — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | TRT Spor | Disney Plus
23:00 | Paris FC - Benfica — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus
23:00 | Valerenga - St. Pölten — UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus