Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı

Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.
Bu akşam oynanacak olan maçların programı şöyle:
İtalya Serie A
13:30 – Lazio - Roma
16:00 – Cremonese - Parma
16:00 – Torino - Atalanta
19:00 – Fiorentina - Como
21:45 – Inter - Sassuolo
İngiltere Kadınlar Süper Ligi
14:00 – Chelsea - Leicester City
16:50 – Manchester Utd - Arsenal
TFF 2. Lig
14:00 – Muşspor - Somaspor
15:00 – 1461 Trabzon - Fethiyespor
15:00 – Y. Malatyaspor - Mardin 1969
15:30 – Kastamonuspor - İnegölspor
15:30 – Sincan Bld. - Bucaspor
16:00 – Arnavutköy Bld. - Kahramanmaraş İstiklal
16:00 – Kırklarelispor - Menemenspor
16:00 – Adanaspor - Bursaspor
16:00 – Aliağa FK - Ankara Demir
16:00 – Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankaragücü
16:00 – Altınordu - Elazığspor
18:00 – Mersin İY - Gebzespor
19:00 – Isparta 32 Spor - Aksaray Bld.
19:00 – Karacabey Bld. - 24 Erzincanspor
19:00 – Şanlıurfaspor - Erbaaspor
19:00 – Karaman FK - İskenderunspor
19:00 – Batman Petrol - Adana 01 FK
Almanya Bundesliga 2
14:30 – Dynamo Dresden - Hannover 96
14:30 – Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98
14:30 – Holstein Kiel - Karlsruhe
İspanya La Liga
15:00 – Rayo Vallecano - Celta Vigo
17:15 – Mallorca - Atletico Madrid
19:30 – Elche - Real Oviedo
22:00 – Barcelona - Getafe
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
15:00 – Galatasaray - Antalyaspor
15:30 – Beylerbeyispor - Beşiktaş
16:00 – ALG Spor - Fenerbahçe
Hollanda Eredivisie
15:30 – PSV - Ajax
17:45 – AZ Alkmaar - Feyenoord
İngiltere Premier Lig
16:00 – Bournemouth - Newcastle
16:00 – Sunderland - Aston Villa
18:30 – Arsenal - Manchester City
Fransa Ligue 1
16:00 – Paris FC - Strasbourg
18:15 – Monaco - Metz
18:15 – Auxerre - Toulouse
18:15 – Le Havre - Lorient
21:45 – Marsilya - PSG
Trendyol 1. Lig
16:00 – Sarıyer - Pendikspor
19:00 – Sakaryaspor - Amedspor
Azerbaycan Premier Ligi
16:00 – Araz - Karabağ
18:30 – Sumqayıt - Neftçi Bakü
Trendyol Süper Lig
17:00 – Rams Başakşehir - Alanyaspor
17:00 – Kocaelispor - Ç.Rizespor
20:00 – Kasımpaşa - Fenerbahçe
20:00 – Samsunspor - Fatih Karagümrük
İskoçya Lig Kupası
17:30 – Partick Thistle - Celtic
Almanya Bundesliga
16:30 – Eintracht Frankfurt - Union Berlin
18:30 – Bayer Leverkusen - Monchengladbach
20:30 – B. Dortmund - Wolfsburg
Portekiz, Arjantin, Brezilya
20:30 – CA Independiente - San Lorenzo (Arjantin)
23:30 – Sport Recife - Corinthians (Brezilya)