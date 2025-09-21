Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maçların programına göre bu akşam maç var mı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 12:26

Süper Lig, , Bundesliga gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bu akşam oynanacak olan maçların programı şöyle:

İtalya
13:30 – Lazio - Roma
16:00 – Cremonese - Parma
16:00 – Torino - Atalanta
19:00 – Fiorentina - Como
21:45 – Inter - Sassuolo

İngiltere Kadınlar Süper Ligi
14:00 – Chelsea - Leicester City
16:50 – Manchester Utd - Arsenal

Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı


14:00 – Muşspor - Somaspor
15:00 – 1461 Trabzon - Fethiyespor
15:00 – Y. Malatyaspor - Mardin 1969
15:30 – Kastamonuspor - İnegölspor
15:30 – Sincan Bld. - Bucaspor
16:00 – Arnavutköy Bld. - Kahramanmaraş İstiklal
16:00 – Kırklarelispor - Menemenspor
16:00 – Adanaspor - Bursaspor
16:00 – Aliağa FK - Ankara Demir
16:00 – Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankaragücü
16:00 – Altınordu - Elazığspor
18:00 – Mersin İY - Gebzespor
19:00 – Isparta 32 Spor - Aksaray Bld.
19:00 – Karacabey Bld. - 24 Erzincanspor
19:00 – Şanlıurfaspor - Erbaaspor
19:00 – Karaman FK - İskenderunspor
19:00 – Batman Petrol - Adana 01 FK

Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı

Almanya
14:30 – Dynamo Dresden - Hannover 96
14:30 – Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98
14:30 – Holstein Kiel - Karlsruhe

İspanya La Liga
15:00 – Rayo Vallecano - Celta Vigo
17:15 – Mallorca - Atletico Madrid
19:30 – Elche - Real Oviedo
22:00 – Barcelona - Getafe

Turkcell Kadınlar Ligi
15:00 – Galatasaray - Antalyaspor
15:30 – Beylerbeyispor - Beşiktaş
16:00 – ALG Spor - Fenerbahçe

Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı

Hollanda Eredivisie
15:30 – PSV - Ajax
17:45 – AZ Alkmaar - Feyenoord

İngiltere Premier Lig
16:00 – Bournemouth - Newcastle
16:00 – Sunderland - Aston Villa
18:30 – Arsenal - Manchester City

Fransa Ligue 1
16:00 – Paris FC - Strasbourg
18:15 – Monaco - Metz
18:15 – Auxerre - Toulouse
18:15 – Le Havre - Lorient
21:45 – Marsilya - PSG

Bugün maç var mı, kimin 21 Eylül? Bu akşamı maç programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 21 EYLÜL?

Trendyol 1. Lig
16:00 – Sarıyer - Pendikspor
19:00 – Sakaryaspor - Amedspor

Azerbaycan Premier Ligi
16:00 – Araz - Karabağ
18:30 – Sumqayıt - Neftçi Bakü

Trendyol Süper Lig
17:00 – Rams Başakşehir - Alanyaspor
17:00 – Kocaelispor - Ç.Rizespor
20:00 – Kasımpaşa - Fenerbahçe
20:00 – Samsunspor - Fatih Karagümrük

İskoçya Lig Kupası
17:30 – Partick Thistle - Celtic

Almanya Bundesliga
16:30 – Eintracht Frankfurt - Union Berlin
18:30 – Bayer Leverkusen - Monchengladbach
20:30 – B. Dortmund - Wolfsburg

Portekiz, Arjantin, Brezilya
20:30 – CA Independiente - San Lorenzo (Arjantin)
23:30 – Sport Recife - Corinthians (Brezilya)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gençlerbirliği Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? 3 puanla tanıştılar
ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#serie a
#la liga
#Tff 2. Lig
#İngiltere Kadınlar Süper Ligi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.