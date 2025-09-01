Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Buldan yangını son dakika kontrol altına alındı mı? Denizli'de yangınla mücadele devam ediyor

Denizli Buldan'dan 27 Ağustos günü başlayan orman yangınında havadan ve karadan çalışmalar devam ederken 5. güne giriş yapıldı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları son hızıyla devam ederken farklı noktalarda yangın çıkması söndürme çalışmalarını zorlamaya başladı. Orman Genel Müdürü Karacabey, yangının gidişatı hakkında açıklamada bulundu.

'de meydana gelen orman yangınında alevlerle mücadele sürerken Orman Genel Müdürü(OGM) Bekir Karacabey, "1 uçak, 25 helikopter, 151 arazöz, 12 iş makinası, 85 ilk müdahale aracı ve ve 2 bin 120 personel ise yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BULDAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Denizli’nin ilçesinde 27 Ağustos tarihinde başlayan kısa süre içerisinde geniş alanlara yayılırken ekiplerin mücadelesi de sürüyor. Orman Genel Müdürü(OGM) Bekir Karacabey, "1 uçak, 25 helikopter, 151 arazöz, 12 iş makinası, 85 ilk müdahale aracı ve ve 2 bin 120 personel ise yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yangının Batı cephesinde büyük oranda ilerlemesini durdurduk. Alevler şuanda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Buldan yangını son dakika kontrol altına alındı mı? Denizli'de yangınla mücadele devam ediyor

DENİZLİ ORMAN YANGINI SON DURUM

Denizli Buldan' çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayılırken söndürme çalışmaları da sürüyor. Alevler şuanda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşırken ekiplerin mücadelesi de devam etmekte.

