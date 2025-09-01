Buldan yangını son dakika kontrol altına alındı mı? Denizli'de yangınla mücadele devam ediyor

Denizli'de meydana gelen orman yangınında alevlerle mücadele sürerken Orman Genel Müdürü(OGM) Bekir Karacabey, "1 uçak, 25 helikopter, 151 arazöz, 12 iş makinası, 85 ilk müdahale aracı ve ve 2 bin 120 personel ise yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BULDAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos tarihinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde geniş alanlara yayılırken ekiplerin mücadelesi de sürüyor. Orman Genel Müdürü(OGM) Bekir Karacabey, "1 uçak, 25 helikopter, 151 arazöz, 12 iş makinası, 85 ilk müdahale aracı ve ve 2 bin 120 personel ise yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Yangının Batı cephesinde büyük oranda ilerlemesini durdurduk. Alevler şuanda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ ORMAN YANGINI SON DURUM

Denizli Buldan' çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayılırken söndürme çalışmaları da sürüyor. Alevler şuanda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşırken ekiplerin mücadelesi de devam etmekte.