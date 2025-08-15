Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bursa İznik yangın dumanları gökyüzünü kapladı! Son dakika Bursa Osmangazi yangınında son durum

Bursa İznik orman yangını ile mücadele sürüyor. Bugün Bursa'nın İznik ilçesinde bağlı olan Bayındır Mahallesi civarında çıkan yangın sonrasında Bursa Osmangazi çevresinde de dumanlar etkili oldu. Gökyüzünü dumanlar kaplarken vatandaşlar Bursa yangın son dakika aramalarına başladı.

15.08.2025
15.08.2025
’nın ilçesine bağlı Mahallesi yakınlarında bugün başlayan orman yangını kısa sürede yayıldı. Gökyüzü dumanlarla kaplanırken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

BURSA İZNİK YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edilirken çalışmalar devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İznik Belediyesi ekipleri olay yerinde söndürme işlemlerine devam ederken dumanlar gökyüzünü kapladı.

Bursa İznik yangın dumanları gökyüzünü kapladı! Son dakika Bursa Osmangazi yangınında son durum

BURSA ORHANGAZİ YANGIN NEREDE ÇIKTI SON DAKİKA?

Bugün Bursa İznik'te başlayan orman yangını kısa sürede geniş alana yayılırken rüzgarın etkisi de söndürme işlemlerini zorlaştırdı. Ekipler havadan ve karadan çalışırken yerleşim yerlerine sıçramaması adına çalışmalar artırıldı. İznik Belediyesi yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için tüm ekipleri seferber ederken vatandaş da bölgesinden uzak tutuluyor. Yangın, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi civarında başladı.

