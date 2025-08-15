Bursa İznik yangın dumanları gökyüzünü kapladı! Son dakika Bursa Osmangazi yangınında son durum

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi yakınlarında bugün başlayan orman yangını kısa sürede yayıldı. Gökyüzü dumanlarla kaplanırken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

BURSA İZNİK YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün Bursa İznik'te başlayan orman yangını kısa sürede geniş alana yayılırken rüzgarın etkisi de söndürme işlemlerini zorlaştırdı. Ekipler havadan ve karadan çalışırken yerleşim yerlerine sıçramaması adına çalışmalar artırıldı. İznik Belediyesi yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için tüm ekipleri seferber ederken vatandaş da yangın bölgesinden uzak tutuluyor. Yangın, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi civarında başladı.