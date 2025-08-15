Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kocaeli Karamürsel yangın son dakika! Karamürsel Karapınar köyü mevkiinde yangın söndürüldü mü?

Bugün Kocaeli Karamürsel'da meydana gelen orman yangını endişeli anlar yaşattı. Öğle saatlerinde dumanlar yükselirken vatandaşlar ihbarda bulundu. Sosyal medyada "Kocaeli Karamürsel yangın" paylaşımları sürerken söndürme çalışmaları devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 13:56

Ülkemizde orman yangınları artarken bugün öğle saatlerinde yangını meydana geldi. orman yangınında çalışmalar sürerken dumanlar gökyüzünü kapladı.

KOCAELİ YANGIN SON DAKİKA KARAMÜRSEL

15 Ağustos Cuma günü meydana gelen Kocaeli yangını için vatandaşlar ihbarda bulundu. Öğle saatlerinde başlayan sonrasında dumanlar yükselirken endişeli anlar yaşandı.

Kocaeli Karamürsel yangın son dakika! Karamürsel Karapınar köyü mevkiinde yangın söndürüldü mü?

Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede geniş alana yayılırken sosyal medyada vatandaşlar Karamürsel son dakika yangınına ilişkin paylaşımda bulunuyor. Suludere bölgesinde başlayan sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına son hızla devam ederken vatandaşlar endişeli anlar yaşamaya devam ediyor. Korkutan yangın bugün 13.00 civarında başlarken dumanlar çevreden görünmeye başladı.

Kocaeli Karamürsel yangın son dakika! Karamürsel Karapınar köyü mevkiinde yangın söndürüldü mü?

KOCAELİ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde yükselen dumanlar endişeli anlar yaşattı. Ormanlık alandan yükselen dumanların ardından vatandaşlar ihbarda bulunurken çalışmalar da hızla başladı. nedeniyle alevler kısa sürede yayılırken dumanlar Kocaeli Karamürsel mevkii çevresinde yükselmeye devam ediyor. Şu an için yangının nedeni belirlenmezken kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sırbistan yangın yeri! Sokaklar savaş alanından farksız
Mersin Anamur yangın son dakika! Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı mı?
ETİKETLER
#yangın
#kocaeli
#rüzgar
#orman yangını
#karamürsel
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.