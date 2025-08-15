Kocaeli Karamürsel yangın son dakika! Karamürsel Karapınar köyü mevkiinde yangın söndürüldü mü?

Ülkemizde orman yangınları artarken bugün öğle saatlerinde Kocaeli yangını meydana geldi. Karamürsel orman yangınında çalışmalar sürerken dumanlar gökyüzünü kapladı.

KOCAELİ YANGIN SON DAKİKA KARAMÜRSEL

15 Ağustos Cuma günü meydana gelen Kocaeli yangını için vatandaşlar ihbarda bulundu. Öğle saatlerinde başlayan orman yangını sonrasında dumanlar yükselirken endişeli anlar yaşandı.

Rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede geniş alana yayılırken sosyal medyada vatandaşlar Karamürsel son dakika yangınına ilişkin paylaşımda bulunuyor. Suludere bölgesinde başlayan yangın sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına son hızla devam ederken vatandaşlar endişeli anlar yaşamaya devam ediyor. Korkutan yangın bugün 13.00 civarında başlarken dumanlar çevreden görünmeye başladı.

KOCAELİ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde yükselen dumanlar endişeli anlar yaşattı. Ormanlık alandan yükselen dumanların ardından vatandaşlar ihbarda bulunurken çalışmalar da hızla başladı. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılırken dumanlar Kocaeli Karamürsel mevkii çevresinde yükselmeye devam ediyor. Şu an için yangının nedeni belirlenmezken kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.