SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bursa su kesintisinin biteceği saat duyuruldu! BUSKİ 11 Eylül Perşembe

Bugün Bursa'da meydana gelen su kesintisinin biteceği saat BUSKİ tarafından duyurulacak. 11 Eylül Perşembe günü yaşanan kesintinin ardından vatandaşlar suların geleceği saati araştırdı.

11 Eylül günü erken saatlerde başlayan su kesintisinin biteceği saat BUSKİ tarafından paylaşıldı.

BURSA SU KESİNTİSİ 11 EYLÜL PERŞEMBE

Bursa'nın birçok ilçesinde yaşanırken geleceği saat de belli oldu. Erken saatlerde başlayan arıza bakım çalışmaları devam ederken su kesintinin biteceği saat netleşti.

30 Ağustos Zafer'de meydana gelen kesinti "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesinin tamamında 11.09.2025 tarihinde 09:00-18:00 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" ifadeleri ile paylaşıldı.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Millet bölgesinde yaşanan arıza, YILDIRIM İLÇESİ; C3 _ D13 Alt Bölgesinde Bulunan, MİLLET Mahallesi 6.Bülbül Sokak Ve Civarı "ARIZA" çalışmaları nedeniyle olurken 12.00'de su verildi..

İLÇESİ; C4_D07Alt Bölgesinde Bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi 7.Altın Sokak Ve Civarında yaşanan arıza 13.30'da tamamlandı.

Nilüfer Konak'ta yaşanan arıza ise "Nilüfer İlçesi C3_B34 Alt Bölgesinde Bulunan Konak Mahallesi Kumlu Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 11.09.2025 Tarihinde 11:30 ile 13:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir." açıklaması ile paylaşıldı.

