Bursa yangını son dakika: Yenişehir'de yangın nerede, neden çıktı? Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Bugün Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını sonrasında gökyüzünü dumanlar kapladı. Vatandaşların ihbarı sonrasında ekipler bölgeye sevk edilirken söndürme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

BURSA YANGIN SON DAKİKA NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede başlayan yangında mücadele devam ediyor. Dumanların yükselmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilirken rüzgarın yoğunluğu alevlerin geniş alana yayılmasına neden oldu. Fethiye Mahallesi'nde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken havadan dronla görüntülendi.

BURSA SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SÖNDÜ MÜ?

28 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde Bursa Yenişehir'de başlayan orman yangını kısa sürede geniş alana yayıldı. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgar nedeniyle başka yerlerde de ilerlerken, itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgede ekipler seferber oldu.