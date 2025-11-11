Menü Kapat
19°
Aktüel
Editor
 Erdem Avsar

C 130 kargo uçağı nedir özellikleri neler? Gürcistan'da kargo uçağımız düştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Azerbaycan'dan havalanan C130 askerî nakliye uçağının Gürcistan'da kaza yaptığı belirtildi. Haberin ardından C130 kargo uçağının teknik özellikleri araştırma konusu oldu.

C 130 kargo uçağı nedir özellikleri neler? Gürcistan'da kargo uçağımız düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye yönelmek üzere kalkış yapan C130 askerî nakliye uçağının sınırlarında düştüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağımız, Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır"

C 130 kargo uçağı nedir özellikleri neler? Gürcistan'da kargo uçağımız düştü

C 130 KARGO UÇAĞI NEDİR?

Türk Hava Kuvvetlerinin filosuna 1964 yılında dahil edilen C-130 Hercules, havacılık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

, 1964-1991 seneleri arasında 7 adet C-130E ve 6 adet C-130B olmak üzere iki farklı versiyonda toplam 13 Hercules’i bünyesine kattı.

2012 yılında ise Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RSAF) filosundan hizmetten çıkarılmış 6 adet ikinci el C-130E taşıma uçağı daha satın alındı.

C 130 kargo uçağı nedir özellikleri neler? Gürcistan'da kargo uçağımız düştü

C 130 KARGO UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

6 bin 410 km menzile sahip olan ve 587 km/s hıza ulaşabilen Hercules, 10 saat boyunca havada kalabilme kapasitesine sahip güçlü uçaklar arasında bulunuyor.

2040 yılına kadar görevde kalması planlanan C-130 uçakları, uzun menzilli hava indirme, yük ve personel taşımacılığında kullanılan üstten kanatlı bir nakliye modelidir.

C 130 kargo uçağı nedir özellikleri neler? Gürcistan'da kargo uçağımız düştü

İrtifa Limiti: 26.000 feet (20.2 ton faydalı yükle)

Maksimum Hız: 645 km/sa (Mach 0.58) – 22.000 feet yükseklikte

Azami Kalkış Ağırlığı: 70 Ton (Boş Ağırlık, 34 Ton)

Normal Yükle Menzil: 3.889 km

18 Ton Faydalı Yük ile Menzil: 4.425 km

MSB duyurdu! Gürcistan'da askeri kargo uçağı düştü
#uçak kazası
#gürcistan
#Türk Hava Kuvvetleri
#C-130
#Askerî Nakliye
#Aktüel
