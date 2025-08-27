Çerkezköy su kesintisi 27 Ağustos: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

27 Ağustos Çarşamba günü Tekirdağ'ın birkaç ilçesinde su kesintisi yaşanırken Şarköy, Çerkezköy, Marmaraereğlisi gibi bölgelerde kesinti geçerli oluyor.

ÇERKEZKÖY SU KESİNTİSİ 27 AĞUSTOS 2025

Bugün sabah erken saatlerde başlayan su kesintisi sonrasında suların geleceği saati bekleyen vatandaşlar için TESKİ, kesinti bölgelerini duyurdu.

Bugün 13.00'te SARAY / AZİZİYE MAH. / ATATÜRK CAD. bölgelerinde kesinti yaşanırken arızanın nedeni içme suyu hattı olarak paylaşıldı. 15.00 itibarıyla su kesintisi sona erecek. Çerkezköy ÇERKEZKÖY / GAZİ OSMAN PAŞA MAH. / ,ÇERKEZKÖY / FEVZİ PAŞA MAH. bölgelerindeki arıza bakım çalışmaları 08.45 ile 15.00 aralığında yaşanacak.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

TESKİ tarafından paylaşılan verilere göre bugün Tekirdağ'da birçok bölgede su kesintisi yaşanacak. 08.00'de SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / KUMBAĞ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. bölgelerinde başlayan kesinti 17.00'ye kadar sürerken ŞARKÖY / GAZİKÖY bölgelerinde altyapı çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak.

MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. bölgesinde ise 09.00'da başlayan kesinti yarın 09.00'a kadar geçerli olacak. Kesinti nedeni içe duyu depo seviyesi kaynaklı su kesintisi olarak paylaşıldı.