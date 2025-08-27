Menü Kapat
28°
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Çerkezköy su kesintisi 27 Ağustos: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

Bugün Çerkezköy'de meydana gelen su kesintilerinin biteceği saat TESKİ resmi internet sitesinden duyuruldu. Süleymanpaşa, Barbaros Mah,marmaraereğlisi, Dereağzı Mah. gibi bölgelerde yaşanan su kesintisi saat kaçta bitecek belli oldu.

Çerkezköy su kesintisi 27 Ağustos: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?
27.08.2025
27.08.2025
saat ikonu 15:40

27 Ağustos Çarşamba günü 'ın birkaç ilçesinde yaşanırken , , gibi bölgelerde kesinti geçerli oluyor.

ÇERKEZKÖY SU KESİNTİSİ 27 AĞUSTOS 2025

Bugün sabah erken saatlerde başlayan su kesintisi sonrasında suların geleceği saati bekleyen vatandaşlar için TESKİ, kesinti bölgelerini duyurdu.

Çerkezköy su kesintisi 27 Ağustos: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

Bugün 13.00'te SARAY / AZİZİYE MAH. / ATATÜRK CAD. bölgelerinde kesinti yaşanırken arızanın nedeni içme suyu hattı olarak paylaşıldı. 15.00 itibarıyla su kesintisi sona erecek. Çerkezköy ÇERKEZKÖY / GAZİ OSMAN PAŞA MAH. / ,ÇERKEZKÖY / FEVZİ PAŞA MAH. bölgelerindeki arıza bakım çalışmaları 08.45 ile 15.00 aralığında yaşanacak.

Çerkezköy su kesintisi 27 Ağustos: Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek?

TEKİRDAĞ ŞARKÖY SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

TESKİ tarafından paylaşılan verilere göre bugün Tekirdağ'da birçok bölgede su kesintisi yaşanacak. 08.00'de SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / KUMBAĞ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. bölgelerinde başlayan kesinti 17.00'ye kadar sürerken ŞARKÖY / GAZİKÖY bölgelerinde altyapı çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak.

MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. bölgesinde ise 09.00'da başlayan kesinti yarın 09.00'a kadar geçerli olacak. Kesinti nedeni içe duyu depo seviyesi kaynaklı su kesintisi olarak paylaşıldı.

