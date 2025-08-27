Ankara Yenimahalle'de 15 saatlik su kesintisi! ASKİ duyurdu: Yenimahalle, Keçiören'de sular kesilecek

Ankara Yenimahalle su kesintisinin biteceği saat ASKİ tarafından paylaşıldı. Yenimahalle ve Keçiören'de bugün 09.00 civarında başlayan su kesintisinin biteceği saat duyuruldu. Kesintiler bugün yaklaşık 15 saat sürecek.

ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ 27 AĞUSTOS

ASKİ tarafından paylaşılan günün kesintileri listesine göre Keçiören'de 15 saatlik su kesintisi yaşanacak. Resmi sitede yer alan açıklamaya göre 1.) Ayvalı Mahallesi alt kotları 2.)Aşağı Eğlence Mahallesi alt kotları 3 ) Emrah Mahallesi alt kotları 4.) İncirli Mahallesi alt kotları 5.)Basınevleri Mahallesi tamamı kesintiden etkilenirken bugün 09.00'da başlayan kesinti 28 Ağustos 00.00'a kadar sürecek. Planlı kesinti bilgileri şöyle paylaşıldı:

"Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığımız kontrollüğünde METEHAN firması tarafından yapımı devam eden Etlik Mahallesi Ayvalı cadesi ile Adnan Yüksel Caddesi köşesinde 1200 Ductil İçmesuyu ile çakıştığından borunun düşme ihtimali olduğundan tetbir amaçlı zorunlu su kesintisi yapılacak."

ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ ASKİ SON DAKİKA

26 Ağustos günü Ankara'nın iki ilçesinde yaklaşık 15 saatlik su kesintisi yaşanacağı paylaşıldı. Yenimahalle'de YEŞİLEVLER MAH ESENTEPE MAH ERGENEKON MAH YUNUSEMRE MAH YUKARI YAHYALAR MAH ÖZEVLER MAH OSTMİM MAH ANADOLU MAH TEPEALTI MAH. bölgeleri kesintiden etkilenirken bugün 09.00'da başlayan çalışmalar bu gece 00.00'a kadar devam edecek.

Açıklama ise şöyle oldu:

"PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığımız kontrollüğünde METEHAN firması tarafından yapımı devam eden Etlik Mahallesi Ayvalı cadesi ile Adnan Yüksel Caddesi köşesinde 1200 Ductil İçmesuyu ile çakıştığından borunun düşme ihtimali olduğundan tetbir amaçlı zorunlu su plansız su kesintisi yapılmıştır."

ANKARA SU KESİNTİSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Gün içerisinde Ankara'da meydana gelen su kesintilerini ASKİ internet sitesinden veya ALO 153 hattından öğrenebilirsiniz. ASKİ, internet sitesine arızaların nasıl öğrenileceğine dair şu cevabı paylaştı:

"Su ve kanal arızaları ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için "ALO 153" hattını arayabilirsiniz. Mevcut su arızalarını web sitemizden takip edebilir. İnternet kullanarak Alo 153 e ulaşabilir, arıza bildirimi yapabilir, ek bilgi isteyebilirsiniz.