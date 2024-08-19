19 Ağustos 2024 10:57 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:00

Maymun çiçeğinden koruduğu öğrenilen çiçek aşısını en son kimlere yapıldığı gündem oldu

Maymun çiçeğinden koruduğu öğrenilen çiçek aşısını en son kimlere yapıldığı gündem oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan ve temas yoluyla insandan insana bulaşma özelliğine sahip olan maymun çiçeği virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde halk sağlığı acil durumu ilan etti.

ÇİÇEK AŞISI NEDİR?

Çiçek aşısı, variola virüsünün sebep olduğu ve tarihte milyonlarca insanın ölümüne sebep olan olan çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandırma amacıyla geliştirilen bir aşı türüdür.

1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner tarafından geliştirilen bu aşının üretimi, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1980 yılında çiçek hastalığının dünya genelinde sona erdiğini ilan etmesiyle birlikte sonlandırıldı.

ÇİÇEK AŞISI VE SU ÇİÇEĞİ AŞISI AYNI MI?

Çiçek aşısı ve su çiçeği aşısı tamamen farklı hastalıklara karşı uygulanıyor. Çiçek aşısı, variola virüsünün sebep olduğu çiçek hastalığına karşı koruma sağlarken su çiçeği aşısı, varicella zoster virüsünün neden olduğu kaşıntı ve döküntülerle belirti gösteren hastalığa karşı bağışıklık sağlıyor.

SU ÇİÇEĞİ VE MAYMUN ÇİÇEĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Semptomlarıyla birbirine oldukça benzeyen su çiçeği ve maymun çiçeği hastalıkları arasındaki farklar şu şekildedir;

Uçuk virüsünün sebep olduğu su çiçeği genellikle çocuklarda hafif seyreden bir hastalıktır, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Öte yandan, maymun çiçeği su çiçeğine göre daha ciddi bir hastalık olarak kabul edilse de, bazı vakalarda semptomlar daha hafif olabilir.

Bununla birlikte, maymun çiçeği özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Her iki hastalık da farklı bireylerde farklı şiddette seyredebilir.

ÇİÇEK AŞISI NEDEN KALDIRILDI?

1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner tarafından milyonlarca kişinin ölümüne sebebiyet veren çiçek hastalığına karşı koruma amaçlı geliştirilen çiçek aşısı, Dünya Sağlık Örgütü’nün çiçek hastalığının eradike edildiğini açıklamasının ardından üretimden kaldırıldı.

ÇİÇEK AŞISI TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELDİ?

Ölümcül risk taşıyan çiçek hastalığına karşı çiçek aşısı ilk kez 1885 yılında Osmanlı’ya geldi. 1892 yılında ilk Çiçek Aşısı Üretim Merkezi (Telkihhâne-i Şâhâne) Miralay Hüseyin Remzi Bey tarafından kuruldu.