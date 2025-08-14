Damla Kent halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları sonrası işlem tarihi

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği gayrimenkul sertifikası halka arzında süreç devam ediyor. Bugün borsada işlem görmeye başlayan halka arzı satın alanlar kaç lot verdiğine dair araştırmalara başladı.

DAMLA KENT HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

DMLKT halka arz sonuçlarına göre, tamamı yurt içi yatırımcılara olmak üzere toplam 726.719 kişiye pay dağıtılmıştır. Bu yatırımcılara toplam 2.820.593.495 lot hisse dağıtılmış ve dağıtımın tamamı (%100'ü) yurt içi yatırımcılara gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda, payların %5’inden fazlasını alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmuyor.

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz sonuçlarında yer alan açıklama:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4- 5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."