Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Damla Kent halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları sonrası işlem tarihi

Damla Kent halka arz 4-8 Ağustos aralığında talep toplamanın ardından bugün itibarıyla işlem görmeye başlıyor. İlk işlem tarihi 14 Ağustos olan hissenin halka arz sonuçlarıyla beraber lot miktarı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Damla Kent halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları sonrası işlem tarihi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:37

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği sertifikası halka arzında süreç devam ediyor. Bugün borsada işlem görmeye başlayan halka arzı satın alanlar kaç lot verdiğine dair araştırmalara başladı.

DAMLA KENT HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

DMLKT sonuçlarına göre, tamamı yurt içi yatırımcılara olmak üzere toplam 726.719 kişiye pay dağıtılmıştır. Bu yatırımcılara toplam 2.820.593.495 lot hisse dağıtılmış ve dağıtımın tamamı (%100'ü) yurt içi yatırımcılara gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda, payların %5’inden fazlasını alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmuyor.

Damla Kent halka arz kaç lot verdi? Halka arz sonuçları sonrası işlem tarihi

DAMLA KENT HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz sonuçlarında yer alan açıklama:

"Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4- 5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!
ETİKETLER
#borsa
#halka arz
#gayrimenkul
#yatırım
#Damla Kent
#Dmlkt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.