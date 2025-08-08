Menü Kapat
27°
Denizli'de ölü bulunan Mehmet Kavak kimdir, neden öldü? Denizlispor’un eski Asbaşkanıydı

Bir dönem Denizlispor’un Asbaşkanı olan Mehmet Kavak, Denizli2de ölü bulundu. Tanınan müteahhit Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulunurken kimdir merak edildi. Denizli'de Mehmet Kavak'ın cenaze bilgileri bekleniyor.

Denizli'de ölü bulunan Mehmet Kavak kimdir, neden öldü? Denizlispor’un eski Asbaşkanıydı
’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Kavak, rezidanstaki dairesinde tabanca ile vurulmuş şekilde bulundu. Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrasında Denizli Mehmet Kavak kimdir araştırıldı.

MEHMET KAVAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Denizli’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve bir dönem Denizlispor'un Asbaşkanlığını yapan Mehmet Kavak yaşadığı rezidanstaki dairesinde ölü bulundu. Mehmet Kavak, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde hayatını kaybetti. Uzun seneler boyunca inşaat sektöründe faaliyet gösteren isim 60 yaşında hayatını kaybetti. Haber alamayan ailesi Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndekindeki rezidansa geldiklerinde Mehmet Kavak'ı ölü olarak buldu.

Denizli'de ölü bulunan Mehmet Kavak kimdir, neden öldü? Denizlispor’un eski Asbaşkanıydı

MEHMET KAVAK DENİZLİ'DE VEFAF ETTİ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan acı olay sonrasında taziye mesajları paylaşıldı. 60 yaşında olan isim Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndekindeki rezidansta ölü olarak bulundu. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken hayatını kaybettiği ortay açıktı. İlk incelemelere göre Kavak'ın beylik tabancası yanında bulunurken Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Denizlispor'un eski Asbaşkanı Mehmet Kavak ölü bulundu
ETİKETLER
#denizli
#cinayet
#inşaat sektörü
#Mehmet Kavak
#Denizlispor
#Aktüel
