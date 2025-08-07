DMLKT halka arz yorumları günden güne artıyor! 8 Ağustos’a kadar talep toplayacak

DMLKT hisse kodu ile borsada işlem görecek olan Damla Kent halka arzında talep toplama süreci devam ediyor. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin BİST ilk işlem tarihi 14 Ağustos oldu.

DMLKT HALKA ARZ YORUMLARI ARTIYOR

Yatırımcıların gündeminde yer alan Gayrimenkul sertifikası halka arzında süreç devam ediyor. Projenin duyurulduğu ilk günden beri binlerce kişi olumlu yorumlarda bulunurken satışa çıkmasının ardından satın alanların sayısı da oldukça fazla.

Borsa kodu DMLKT olarak belirlenirken hisse fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Halka arzın talep toplama süresi 8 Ağustos'ta sona erecek. BİST ilk işlem tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi. Türkiye'nin gündeminde yer alan halka arz kısa sürede büyük ilgi gördü. 7,59TL hisse fiyatı ile satışa sunulan halka arz için birçok yatırımcı gelişmeleri yakından takip etti.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ ALINIR MI DİYENLER ARTTI

Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci başlarken küçük birikimlerle ev sahibi olabilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası, vatandaşımızın küçük birikimleriyle, büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Kısa, öz, bu şekilde tarif edebiliriz. Yani bu sertifika gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayacak. Ortak olduğunuz konutunuz, hisseniz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin merkezinde, şehrin en kıymetli diyeceğimiz alanında, Başakşehir'deki Damla Kent projesiyle hayata geçiriyoruz. Burada hem havalimanına yakın olması, hem ulaşım mesafesi hem geleceğe dönük değerlenecek bir arazi olması, yürüme mesafesinde her türlü ulaşımı sağlayabileceğiniz her türlü konforun, bu projeyle detaylı bir şekilde düşünüldüğü, sunulduğu bu projemizi inşallah sertifika yöntemiyle halka arz edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.