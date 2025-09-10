Domenico Tedesco futbol oynadı mı? Teknik direktörlüğünde çalıştırdığı takımlar

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco futbol oynadı mı araştırmaları başlarken teknik direktörlük kariyeri de dikkat çekti.

DOMENİCO TEDESCO FUTBOL OYNADI MI?

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenen isim, birçok takımı çalıştırdı. Futbolculuk döneminde Kreisliga A’da ASV Aichwald forması giyen ismin profesyonel olarak futbolculuk kariyeri olmazken direkt olarak teknik direktörlük görevi üstlendi. 1 Temmuz 2008’de Tedesco, Thomas Schneider’in yardımcısı olarak VfB Stuttgart’ın altyapı departmanında çalışmaya başlayan isim kariyeri boyunca birçok takımı çalıştırdı. Tedesco, 9 Eylül 2025'te, Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

DOMENİCO TEDESCO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan ismin kariyeri gündeme yerleşti. Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak adından söz ettirdi. Çalıştırdığı takımlar ve yıllar şöyle:

2017Erzgebirge Aue

2017-2019Schalke 04

2019-2021Spartak Moskova

2021-2022RB Leipzig

2023-2025 Belçika

2025-Fenerbahçe

DOMENİCO TEDESCO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, 12 Eylül 1985 senesinde dünyaya geldi. Rossano'da doğan isim İtalyan olurken, şu an Fenerbahçe'de görev alıyor. 2017’de Schalke 04’ün başına geçerek ilk sezonun takımını Bundesliga’da ikinci sıraya taşımayı başardı. Birçok takımı çalıştırmasının ardından Şubar 2023 tarihinde Belçika Milli Takımı'nın başına geçen isim 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar sözleşme imzalarken karışık sonuçlar sonrasında Ocak 2025 tarihinde görevinden alındı.